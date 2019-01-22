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Nevriye Yılmaz'a milli görev

22 Ocak 2019 Salı 17:04
Nevriye Yılmaz'a milli görev


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Gelişim Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Nevriye Yılmaz, 18 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı'nın başına getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nevriye Yılmaz, sarı-kırmızılı takımdaki görevine de devam edecek.

18 yaş altı kategorisi B kümesinde mücadele edecek ay-yıldızlılar, 5-14 Temmuz tarihlerinde Üsküp'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek ve yeniden A kümesine çıkma mücadelesi verecek.

Nevriye Yılmaz, 20 yıl milli takımlarda oyuncu olarak hizmet etmişti.


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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 17:04
  1. 18 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı
  2. Basketbol
  3. Galatasaray Gelişim Kadın Basketbol Takımı
  4. Galatasaray Gelişim Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Nevriye Yılmaz

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