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Nevin Yıldırım kimdir kaç yaşında? Nevin Yıldırım ne kadar ceza aldı?

Türkiye'nin gündemine "Kesik baş cinayeti" ile gelen Nevin Yıldırım hakkında karar verildi. Verilen kararın ardından 'Nevin Yıldırım kimdir' soruları vatandaşlarca merak konusu oldu. Peki, Nevin Yıldırım kimdir? Nevin Yıldırım kaç yaşında nereli? Nevin Yıldırım kaç yıl ceza aldı? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

23 Mayıs 2019 Perşembe 16:22
Nevin Yıldırım kimdir kaç yaşında? Nevin Yıldırım ne kadar ceza aldı?

Türkiye'nin gündemine "Kesik baş cinayeti" ile gelen Nevin Yıldırım hakkında karar verildi. Verilen kararın ardından 'Nevin Yıldırım kimdir' soruları vatandaşlarca merak konusu oldu. Peki, Nevin Yıldırım kimdir? Nevin Yıldırım kaç yaşında nereli? Nevin Yıldırım kaç yıl ceza aldı? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

Nevin Yıldırım kimdir?

2012 yılında Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde Nevin Yıldırım, 28 Ağustos 2012'de kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atmıştı.

Aynı gün gözaltına alınan Yıldırım, ertesi gün Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulmuştu. Olay günü Gider'den 6 aylık hamile olan Yıldırım, 17 Kasım'da bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

Yıldırım, 25 Ocak 2015'te yargılandığı Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Temyiz üzerine Yargıtay, sanık Yıldırım hakkındaki kararı, "olayı gerçekleştirirken başkalarının da yardım etmiş olabileceği" gerekçesiyle usul yönünden bozmuştu.

Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan ve cinayeti tek başına işlediğini ifade eden Nevin Yıldırım'a, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis verilmişti. Bu karara karşı yapılan temyiz üzerine de dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine gelmişti.

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Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 16:22
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