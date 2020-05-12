NEÜ’de sanal sergi canlı yayınla açıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen Geleneksel Sanatlar Jürili Sanal Serginin açılışı, sosyal medya üzerinden canlı yayınla yapıldı.

Hat, tezhip, minyatür ve ebru gibi geleneksel sanat eserlerinin internet üzerinden sanatseverlere sunulduğu serginin açılışı, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Belviranlı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı ve diğer canlı yayın katılımcılarının iştirakiyle gerçekleşti. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, salgın sürecinde bir takım alışkanlıkların değiştiğini söyledi. Çoğu faaliyetin sanal ortamda gerçekleştiğini belirten Rektör Zorlu, "Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen önemli bir açılış bu" diyerek sanatkarları tebrik etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Belviranlı da, sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, tebriklerini iletti.

NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Fuat Baysal ise, “Hepimizin zor günler geçirdiği bu süreçte bizler, mutsuzluk ve umutsuzluğu izole etmek ve çevremize bir renk katmak amacıyla NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü olarak kendi gücümüz nispetinde, geleneksel sanatlarımıza ait eserleri kapsayan bir sanal sergi açma düşüncemizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız” dedi.

Açılışı gerçekleştirilen sergi “gsfgaleri.erbakan.edu.tr” adresinde ziyaretçilerini bekliyor.