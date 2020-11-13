Netkent Üniversitesi'nden iş insanlarına yönelik hukuk yüksek lisans programı

İSTANBUL (AA) - Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, her türlü hukuksal soruna çözüm bulabilecek bir beceriye kavuşturmak için iş insanlarına yönelik hukuk yüksek lisans programı başlattı.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, programa hukuk lisans mezunlarının yanı sıra farklı disiplinlerden gelen öğrenciler de kabul ediliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Şener, hukuk yüksek lisans programını tamamlayan iş insanlarının hukuki düzenlemelerin ekonomik etkilerini ve ekonomik hayatta karşılaşılan sorunların hukuki yönlerini rahatlıkla tespit eder hale geleceklerini kaydetti.

Prof. Dr. Şener, yüksek lisans programının hukuk alanında üstün niteliğe sahip olan bireylerin yetiştirilmesine yönelik olarak tasarlandığını belirterek, şu şekilde devam etti:

"Hedefimiz yaşanan hızlı değişime uyum sağlayabilen, sadece bugünün değil, yarının sorunlarına da çözüm üretebilen hukukçular yetiştirmek. Günümüz iş ve ekonomi dünyasının dinamizmine uygun yaratıcı bir müfredatla şekillendirilen programımıza, hukuk lisans mezunlarının yanı sıra farklı disiplinlerden gelen öğrenciler de kabul edilmektedir. Hukuk Yüksek Lisans programımız kendi içerisinde bütünsellik sağlayan bir yaklaşımla tasarlanan üç dönemden oluşmaktadır. Öğrencilerimizin, ilk iki dönem boyunca alacakları zorunlu derslerle birlikte, son dönemde bilişim hukuku, vergi hukuku, fikri ve sınai haklar hukuku, uluslararası hukuk ve iş hukuku alanlarında uzmanlaşmaları sağlanacaktır. Bu öğrenciler, eğitim süreleri boyunca online sınıflarda interaktif olarak işlenen dersleri ve sınavlarını başarıyla tamamlayarak mezun olduklarında Hukuk Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanacaklar."

Öğrencilerin, mezuniyet sonrasında ulusal ve uluslararası platformlarda rahatlıkla çalışabilecek bilgi ve donanıma sahip olacağını ifade eden Şener, Hukuk Yüksek Lisans kayıtlarının 30 Kasım 2020 tarihine kadar devam ettiğini belirtti.