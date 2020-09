Netflix'ten Suudi Arabistan itirafı! Kaşıkçıyı iptal edip pedofili ve eşcinselliği geçirdiler

Netflix'ten Suudi Arabistan'daki 'Cemal Kaşıkçı' sansürüne ilişkin olarak yapılan açıklamada, 2019 yılında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle eleştirildiği bir programı Suudi Arabistan'da yayından kaldırmanın karşılığı olarak "eşcinsellik" ve "pedofili" içerikli videoların yayınlanması iznini almış.

CNN televizyonuna konuşan Netflix'in CEO'su Reed Hastings, Ocak 2019'da Hasan Minhaj'ın sunduğu "Patriot Act" adlı programın kaldılmasına ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.

İfade özgürlüğünü ele alan bir kitap yazan, Cemal Kaşıkçı programının kaldırılmasına ilişkin olarak, zor bir karar deyip geçti.

Patriot Act'ın kaldırılması karşılığında, "Sex Education", "Queer Eye," ve "Orange is the New Black" gibi eşcinsellik ve pedofili kokan yayınları oynatma hakkı aldıklarını söyleyen Hasting, bunun tedirgin edici olduğnu ancak elde edilen hakların iyi bir şey olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan isteyince yayından kaldırdılar

Minhaj'ın Netflix'te yayınlanan "Patriot Act" adlı programının 2019 Ocak ayında sunulan bir bölümünde, Suudi Arabistan'ı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki iç savaş nedeniyle eleştiren ifadeler kullanarak, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman hakkında diktatör ifadeleri ni kullanmıştı.

netflix, prens selman, Patriot Act, pedofili, eşcinsellik