Netflix’le prens için ahlâksız anlaşma! Suud’da fuhuş gösterisi başlıyor

Yakup Sarıçiçek

Amerika’nın Ortadoğu’daki kuklası olan Suudi Arabistan, batılılaşma, ahlaksızlık yolunda adımlar atmaya devam ediyor...

Suudiler, Gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı azmettiren katil Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın itibarını korumak adına fuhuş filmlerini yayınlama kararı aldı.

ABD’li online yayın platformu Netflix CEO Yardımcısı Reed Hastings, Riyad’la yaptıkları ahlaksız anlaşmanın detaylarını açıkladı. Hastings, ‘Orange is the New Black’ (Turuncu yeni Siyahtır) adlı eşcinsel içerikler ve ‘Sex Education’ (Fuhuş Eğitimi) adlı programların Suudi Arabistan’da yayınlanmasına Veliaht Prens bin Selman’ı Kaşıkçı cinayetinden dolayı eleştirmeme karşılığında izin verildiğini açıkladı.

Tüm dünyada ahlaksız yayınlar nedeniyle tepki çeken Netflix, Hasan Minaj’ın sunduğu, “Vatanseverlik Yasası” adlı programda Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesindeki rolü nedeniyle, Prens bin Selman eleştirirken Suudi Prensin adımları devreyi girip bunun kaldırılmasını istedi.

Suudi’den gelen istek üzerine program kaldırıldı. Buna karşın Netflix’in eşcinsellik programı ve fuhuş filmlerinin Suudi Arabistan’da yayınlanmasına izin verildi.

Netflix CEO Yardımcısı Reed Hastings, eleştiri programını kaldırmanın “çok zor bir karar” olduğunu söylerken, “cinsel içerikli” yayınların muhafazakar bir ülkede yayınlanacak olmasının önemli olduğunu belirtti.