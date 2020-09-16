  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Netflix’le prens için ahlâksız anlaşma! Suud’da fuhuş gösterisi başlıyor
Dünya

Netflix’le prens için ahlâksız anlaşma! Suud’da fuhuş gösterisi başlıyor

ABD'nin Orta Doğu'daki kukla devletlerinden olan Suudi Arabistan, Gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı azmettiren katil Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın itibarını korumak adına ahlaksız yapımlarıyla toplumun ahlaki değerlerini dinamitleyen Netflix'in fuhuş filmlerini yayınlama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 10:38:00 - 2020-09-16 10:53:35
Netflix’le prens için ahlâksız anlaşma! Suud’da fuhuş gösterisi başlıyor

 Yakup Sarıçiçek 

Amerika’nın Ortadoğu’daki kuklası olan Suudi Arabistan, batılılaşma, ahlaksızlık yolunda adımlar atmaya devam ediyor...

Suudiler, Gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı azmettiren katil Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın itibarını korumak adına fuhuş filmlerini yayınlama kararı aldı.

ABD’li online yayın platformu Netflix CEO Yardımcısı Reed Hastings, Riyad’la yaptıkları ahlaksız anlaşmanın detaylarını açıkladı. Hastings, ‘Orange is the New Black’ (Turuncu yeni Siyahtır) adlı eşcinsel içerikler ve ‘Sex Education’ (Fuhuş Eğitimi) adlı programların Suudi Arabistan’da yayınlanmasına Veliaht Prens bin Selman’ı Kaşıkçı cinayetinden dolayı eleştirmeme karşılığında izin verildiğini açıkladı.

Tüm dünyada ahlaksız yayınlar nedeniyle tepki çeken Netflix, Hasan Minaj’ın sunduğu, “Vatanseverlik Yasası” adlı programda Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesindeki rolü nedeniyle, Prens bin Selman eleştirirken Suudi Prensin adımları devreyi girip bunun kaldırılmasını istedi.

Suudi’den gelen istek üzerine program kaldırıldı. Buna karşın Netflix’in eşcinsellik programı ve fuhuş filmlerinin Suudi Arabistan’da yayınlanmasına izin verildi.

Netflix CEO Yardımcısı Reed Hastings, eleştiri programını kaldırmanın “çok zor bir karar” olduğunu söylerken, “cinsel içerikli” yayınların muhafazakar bir ülkede yayınlanacak olmasının önemli olduğunu belirtti.

Netflix dizileri
Netflix dizileri

Medya

Netflix dizileri

Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ulvi

Vay ...... vay!!
  • Yanıtla

Hikmet

1990 li yillarda başörtüsüyle okumak isteyenlere yallah Arabistan'a diyen solaklar, devir değişti başta Netflix in azılı savunucusu nevsin Mengü olmak üzere tüm solaklar yallah Arabistan'a.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat

Yatırım bankası dünya devi JP Morgan altın için kritik açıklamalarda bulundu. Şu anda 1.966 dolar olan altın onsunun bin 779 dolar/ons olmas..
Kumar biletinde Yahudileri kızdıran sözler
Dünya

Kumar biletinde Yahudileri kızdıran sözler

İsviçre'nin Cenevre kentinde satışa çıkarılan kumar biletinde, ızgaranın ilk sütununda "Yahudi" ve "gazlı" kelimeleri yer aldı. Kurum, "tali..
Türk donanması hakkında konuşan Yunan spiker isyan etti: Ne kadar budala olduğumuzu gördüler
Gündem

Türk donanması hakkında konuşan Yunan spiker isyan etti: Ne kadar budala olduğumuzu gördüler

Türk Deniz Kuvvetleri hakkında konuşan Yunan spiker İoannis Theodoratos, Yunan donanmasının eski ve yıpranmış olduğunu belirterek ülke idare..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı