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Gündem

Netflix'in skandal dizisiyle ilgili RTÜK'ten takdir toplayan adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağır küfürler edilen, 15 Temmuz darbe girişimini Türk ordusu yapmış gibi gösterilerek FETÖ ve teröristbaşı Gülen aklanmaya çalışılan 'Designated Survivor' adlı skandal dizinin Türkiye'deki bir bölümü RTÜK'ün isteği üzerine Netflix'ten kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 12:07:00 -
Netflix'in skandal dizisiyle ilgili RTÜK'ten takdir toplayan adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ağır küfürler edilen, 15 Temmuz darbe girişimini Türk ordusu yapmış gibi gösterilerek FETÖ ve teröristbaşı Fetullah Gülen aklanmaya çalışılan 'Designated Survivor' adlı skandal dizinin Türkiye'deki bir bölümü RTÜK'ün isteği üzerine Netflix'ten kaldırıldı.

ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki yetkililerin talebi üzerine 'yerel kanunlarla uyum içinde olmak için' bir bölümün platformdan kaldırıldığını belirtti.

Geçen yaz Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik" ile Netflix, BluTV ve Puhutv gibi dijital platformlar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) denetimi kapsamına girmişti. RTÜK bu kanunla internet üzerinden radyo, televizyon veya isteğe bağlı yayıncılık yapan tüm mecralardaki içerikleri denetleyebiliyor.

"La Casa De Papel" adlı 'hırsızlık' dizisinin Türkiye fragmanında 2. Gezi kalkışması imasında bulunduğu iddialarıyla gündeme gelen Netflix, mübarek Ramazan ayının ilk gününde yayınladığı Aşk 101 adlı rezalet dizideki skandal sahneler büyük tepki topladı. Sapıklığı meşrulaştırmaya çalışan yapımda 18 yaşından küçük bir kız öğrencinin öğretmeniyle sınıfta ilişki yaşaması izleyenlerin midesini bulandırdı.

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