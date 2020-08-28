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Gündem Netflix'in rezil filmi Cuties ve arkasında yatan iğrençlik
Gündem

Netflix'in rezil filmi Cuties ve arkasında yatan iğrençlik

Netflix'in 9 Eylül tarihinde yayımlanacak olan Cuties (Minnoşlar) adlı pedofiliyi özendiren filmine karşı tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Kimileri de bu rezil filmi özgürlük diyerek avukatlığına savunmaya kalkıyor. Bakın bu rezilliğin arkasında ne var.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 03:50:00 - 2020-08-28 04:15:03

Fransız yapımı Cuties (Minnoşlar) adlı filmin ana karakteri Amy Senegalli Müslüman bir ailenin kızı, dansçı bir grup arkadaşıyla birlikte takılmak istiyor. Bu uğurda ailesine bile karşı çıkıyor. Filmin yayınlanan afişi ve fragmanı büyük bir tepki çekti. Netflix sadece filmin afişini değiştirmekle yetindi.

Sundance film festivalinde ödül aldığı gerekçesiyle Netflix filmi yayınlamakta ısrar etti. Bu festivalin kurucu ortağı da Sterling Van Wagenen'in çocuk istismarından yargılandığı ortaya çıktı. 2019 yılında Wagenen 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu tür yayınlara tepki gösteren gazeteci Melih Esat Açıl, "Doğal gaz bulunduğu için seviniyoruz ancak gençlik elden gittikten sonra bunlar neye yarar, Minnoşlarda Müslüman bir kız ailesine isyan ediyor. Şimdi bu filme Avrupa ve Amerika'dan da tepki gösteriyorlar." dedi.

Açıl, "Rusya'nın bile LGBT'ye izin vermediğini belirtti. Türkiye güçlü elhamdülilah eyval ama bu gençlik bir adım sonrasında neler olacak. Tik Tok gibi Netflix gibi platformlar gençleri zehirliyor. Anneler ve babaların bunu kontrol etmesi gerekiyor. Bilinçli olalım. Netflix üyeliklerinizi iptal edin." dedi.

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