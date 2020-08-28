Netflix'in rezil filmi Cuties ve arkasında yatan iğrençlik

Fransız yapımı Cuties (Minnoşlar) adlı filmin ana karakteri Amy Senegalli Müslüman bir ailenin kızı, dansçı bir grup arkadaşıyla birlikte takılmak istiyor. Bu uğurda ailesine bile karşı çıkıyor. Filmin yayınlanan afişi ve fragmanı büyük bir tepki çekti. Netflix sadece filmin afişini değiştirmekle yetindi.

Sundance film festivalinde ödül aldığı gerekçesiyle Netflix filmi yayınlamakta ısrar etti. Bu festivalin kurucu ortağı da Sterling Van Wagenen'in çocuk istismarından yargılandığı ortaya çıktı. 2019 yılında Wagenen 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu tür yayınlara tepki gösteren gazeteci Melih Esat Açıl, "Doğal gaz bulunduğu için seviniyoruz ancak gençlik elden gittikten sonra bunlar neye yarar, Minnoşlarda Müslüman bir kız ailesine isyan ediyor. Şimdi bu filme Avrupa ve Amerika'dan da tepki gösteriyorlar." dedi.

Açıl, "Rusya'nın bile LGBT'ye izin vermediğini belirtti. Türkiye güçlü elhamdülilah eyval ama bu gençlik bir adım sonrasında neler olacak. Tik Tok gibi Netflix gibi platformlar gençleri zehirliyor. Anneler ve babaların bunu kontrol etmesi gerekiyor. Bilinçli olalım. Netflix üyeliklerinizi iptal edin." dedi.