Netflix'in ahlaksız teklifini reddetmişti! Özlem Balcı yeni işini açıkladı

Recep Yeşil İstanbul

10 yılı aşkın süredir TRT ekranlarında yayınlanan Seksenler yapımında rol alan Özlem Balcı, açıklamalarda bulundu. Balcı, oyunculuğun dışında organizatörlüğe adım attığı ifade etti. Özlem Balcı, "Oyunculuktan organizatörlüğe adım attım. Yeni işimin başlangıcını memleketim Muğla'dan yapacağım. Hacı Ali Konuk ve Ece Mumay'a sizin vesilenizle bir kez daha teşekkür ederim." dedi.

Netflix'in ahlaksız teklifini reddetmişti

Özlem Balcı, geride bıraktığımız aylarda ABD menşeli olan ahlaki terörizmin öncü projesi Netflix'ten aldığı teklifi reddettiğini açıklamıştı. Ahlaksız sahneler nedeniyle gelen rolü elinin tersiyle iten başarılı oyuncu "Ciddi bir meblağ teklif edilmesine rağmen reddettim. O filmi benim babam abim izleyecek yarın öbür gün çocuğum olursa o izleyecek belki evleneceğim kişi hoşlanmayacak. Oyuncu arkadaşlarım beni linç edebilir profesyonel olmadığımı da söyleyebilirler. Bu benim tercihim herkes işine baksın." ifadelerini kullanmıştı.