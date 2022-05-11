  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Netflix'in ahlaksız teklifini reddetmişti! Özlem Balcı yeni işini açıkladı
Medya

Netflix'in ahlaksız teklifini reddetmişti! Özlem Balcı yeni işini açıkladı

Netflix'ten aldığı dizi teklifini ahlaksız sahneleri nedeniyle kabul etmeyen TRT'nin Seksenler dizinde rol alan Özlem Balcı yeni işini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 20:14:00 -
Netflix'in ahlaksız teklifini reddetmişti! Özlem Balcı yeni işini açıkladı

 Recep Yeşil  İstanbul 

10 yılı aşkın süredir TRT ekranlarında yayınlanan Seksenler yapımında rol alan Özlem Balcı, açıklamalarda bulundu. Balcı, oyunculuğun dışında organizatörlüğe adım attığı ifade etti. Özlem Balcı, "Oyunculuktan organizatörlüğe adım attım. Yeni işimin başlangıcını memleketim Muğla'dan yapacağım. Hacı Ali Konuk ve Ece Mumay'a sizin vesilenizle bir kez daha teşekkür ederim." dedi.

Netflix'in ahlaksız teklifini reddetmişti

Özlem Balcı, geride bıraktığımız aylarda ABD menşeli olan ahlaki terörizmin öncü projesi Netflix'ten aldığı teklifi reddettiğini açıklamıştı. Ahlaksız sahneler nedeniyle gelen rolü elinin tersiyle iten başarılı oyuncu "Ciddi bir meblağ teklif edilmesine rağmen reddettim. O filmi benim babam abim izleyecek yarın öbür gün çocuğum olursa o izleyecek belki evleneceğim kişi hoşlanmayacak. Oyuncu arkadaşlarım beni linç edebilir profesyonel olmadığımı da söyleyebilirler. Bu benim tercihim herkes işine baksın." ifadelerini kullanmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay