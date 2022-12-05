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Gündem Netflix’e dur diyecek yok mu? Türkiye’nin doğusunu Ermenistan yaptılar
Gündem

Netflix’e dur diyecek yok mu? Türkiye’nin doğusunu Ermenistan yaptılar

Eşcinsellik, ensest ilişkiler, birbirini aldatan karı-koca, başörtüsünü ‘cinsel’ obje olarak gösteren sahneler, gençlere uyuşturucu ve ahlaksızlık pompalama, çocuk istismarı, şimdi de Türkiye’nin doğusunu Ermenistan yaptılar. Netflix’e dur diyecek yok mu?

Yeniakit Publisher
2022-12-05 12:17:00 - 2022-12-05 12:22:43
Netflix’e dur diyecek yok mu? Türkiye’nin doğusunu Ermenistan yaptılar

Eşcinsellik, ensest ilişkiler, birbirini aldatan karı-koca, başörtüsünü ‘cinsel’ obje olarak gösteren sahneler, gençlere uyuşturucu ve ahlaksızlık pompalama, çocuk istismarı… Şimdi de Türkiye’nin doğusunu Ermenistan yaptılar.

Netflix'ten skandal Türkiye haritası İzleyenler büyük tepki gösterdi

Ahlaksız Netflix

Dijital medya platformu Netflix yayınladığı dizi ve filmlerle her fırsatta Türkiye'yi hedef alıyor. Türklüğü ve Türkleri aşağılayan çirkin senaryolara yer veriliyor. Son olarak Netflix’te yayınlanan Pepsi, Where's My Jet dizisinin bir bölümünde görülen Türkiye haritasına Türk izleyiciler tepki gösterdiler. Dizinin bir sahnesinde gösterilen haritada, Türkiye’nin doğu bölgesi Ermenistan'ın toprağı olarak yansıtıldı.

Uydurma bir senaryo

Pepsi, Where's My Jet' adlı dizi 20 yaşındaki bir gencin, jet kazanma umuduyla Pepsi çekilişine katılması ve sonrasında yaşanan hukuk mücadelesini anlatıyor. Amerika'da hukuk derslerinde okutulduğu belirtilen mücadele "Pepsi, Where's My Jet" ismiyle mini dizi olarak Netflix'te yayınlanıyor.

Dizinin 1. bölümündeki bir sahne ise Türk izleyiciler tarafından tepki ile karşılandı. Çünkü gösterilen haritada Türkiye'nin doğusunda bulunan iller Ermenistan toprağı olarak görünüyordu.

Diziyi izleyen Türk takipçileri Pepsi, Where's My Jet'in 1.bölümünde yer alan sahne sonrası sosyal medyada tepki gösterdi.

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