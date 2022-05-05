Netflix'e bir darbe de hissedarlarından! Tazminat davası açtılar

2011 yılından beri ilk defa abone kaybı yaşadığını açıklayan Netflix, art arda birçok dizisini yayından kaldırdı.

Toplum ahlak yapısını bozan yapımları ile Türkiye'de tartışmalarla gündeme gelen Netflix'in iflasa sürüklendiği iddia edilirken, şirket bir darbe de hissedarlarından yedi.

Tazminat davası açtılar!

Şirketin yatırımcıları, Netflix'in abone sayıları hakkında hissedarlarla net bilgiler paylaşmaması sebebi ile San Francisco federal bölge mahkemesinde dava açtı.

Davada Netflix Eş Genel Müdürleri Reed Hastings ve Ted Sarandos ile Finans Direktörü Spencer Neumann sanık sıfatıyla yer aldı.

Şirketin yatırımcılara 19 Ekim 2021 ve 19 Nisan 2022 tarihleri ​​arasında yanlış bilgi verdiği ve abone sayısındaki gözle görülür düşüşü sakladığı belirtilerek, şirketten tazminat talep edildi.

Ocak ayında yüzde 20 değer kaybetti

Netflix'in hisseleri, abone sayılarında düşüş yaşandığının duyurulmasının ardından ocak ayında yüzde 20 değer kaybetmişti.

Bunun sonucunda şirket, bir gün içinde tarihindeki en büyük kaybı yaşadı. Hisse fiyatları 199.87 dolara kadar geriledi.