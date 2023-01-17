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Medya Netflix vatandaşın cebine göz dikti! 1 yılda 4 büyük zam...
Medya

Netflix vatandaşın cebine göz dikti! 1 yılda 4 büyük zam...

Ahlaksız yayınları ile Türkiye’de proje olarak başlatılan ve Türk aile yapısını temelden sarsmaya çalışan dijital platform Netflix, Türkiye’de gençleri hem yozlaştırmaya hem de soymaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 10:48:00 -
Netflix vatandaşın cebine göz dikti! 1 yılda 4 büyük zam...

Kur artış nedeniyle sürekli zam yapan Netflix, üyelik fiyatlarına tekrar zam yapacak.

Dizi-film platformu Netflix, Türkiye'deki fiyatlarına dördüncü zammı yapacağını duyurdu.

Netflix abonelik sisteminde Temel, Standart ve Özel olmak üzere 3 farklı plan mevcut. 2021 yılında 26,99 TL olan Temel Plan Nisan 2022 zammı ile birlikte 37,99 TL‘ye yükselmişti. Şimdi ise 63,99 liradan satacak. Özel Plan ise geçtiğimiz zam döneminde 54,99 TL’den 77,99 TL’ye yükseldi. 2 ay sonra 93,99 liraya yükselten Netflix Ocak ayı itibari ile bu tutarı 130,99 liraya yükseltti. Bugün güncellenen üyelik ücretleri, geçtiğimiz yıla göre yüzde 136 arttı.

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