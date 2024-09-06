Netflix neden Türkiye’yi hedef alıyor: Ekranın arkasında kimler var?

SERDAR KILIÇ İSTANBUL

20 Eylül’de Netflix’te yayınlanacak Famagusta dizisi bir kez daha Netflix’in Türkiye’ye karşı attığı adımları gündeme getirdi. Dizide, bundan tam 50 yıl öncesi, yani Kıbrıs Barış Harekâtı ele alınıyor. Dizinin fragmanının yayınlanmasının ardından Kıbrıslı Türk ve Türk yetkililerden sert tepkiler geliyor. Dizi, Yunanistan’ın en çok izlenen televizyon kanalı MEGA TV için hazırlanan bu dizi, 24 bölümden oluşuyor.

Dizide, 1974’te yaşanan Kıbrıs Barış Harekâtı ele alınıyor ve Türk askerlerinin adayı işgal ettiği iddia ediliyor. “Türk askerlerinin adayı işgali sırasında ve sonrasında” Kıbrıs adasında yaşananların ele alındığı dizinin fragmanı, “Temmuz ayında sevinç. Bir daha asla!” cümleleriyle ekranlara geliyor.

Netflix daha öncede defalarca Terör örgütü YPG’yi ‘’mazlum savaşçı’’ ‘’ülkesine sahip çıkan’’ olarak göstermeye çalışmıştı. Şimdi platformun görünür sahibine ve iddialara bakacağız.

NETFLİX PLATFORMU KİMİN?

Resmi kaynaklara göre; şirket Netflix, Rondolph ve Reed Hastings tarafından 1997 yılında kuruldu. Marc Rondolph, Hastings’in şirketi Pure Atria’da pazarlama müdürü olarak çalışıyordu. Bu sayede tanışan ikili, sonrasında daha büyük işlere imza atarak Pure Atria’yı Rational Software’a 700 milyon dolara elden çıkardı. Böylece ABD’de Silikon Vadisi’nin en büyük satışını gerçekleştirmiş oldu. Sattıkları sene ise Netflix fikri ortaya çıktı.

Sonrasında film kiralama fikrine yönelen ikili, ilk olarak 2.5 milyon dolar yatırım alarak atağa geçti. Toplamda 16 milyon dolar sermaye ile sektöre giriş yaptı. Netflix ilk olarak faaliyetlerine Amerika Birleşik Devletleri’nde DVD satarak ve kiralayarak başladı.

Netflix, 1999’da aylık abonelik sistemini tanıttı ve tek kiralık modelini bıraktı. Bu sayede şu anda 190‘ın üzerinde ülkede hizmet veren ana Netflix abonelik hizmeti fikri doğmuş oldu.

Ardından 2016 yılında Türkiye’ye giriş yapan Netflix, şu anda Çin, İran, Suriye, Kuzey Kore Rusya ve Kırım dışında tüm ülkelerde kullanılabiliyor. Şirketin, Nisan 2020 itibariyle dünya genelinde 193 milyon kullanıcısı bulunuyor.

NETFLİX HAKKINDA İDDİALAR NELER?

Peki platform hakkında iddialar neler? Netflix gerçekte kimler tarafından nasıl yönetiliyor? Türkiye neden hep hedef alınıyor?

Wikipedia verilerine göre Netflix bir Morgan Stanley şirketi yani Rothschild şirketler grubuna ait.

Netflix'in Yönetim Kurulu Üyesi Mathias Döpfner aynı zamanda Axel Springer SE'nin CEO'su ve icra kurulu başkanlığını yapıyor. Axel Springer eskiden Doğan Medya'nın da ortağı olduğu biliniyor. Axel Springer öldükten sonra ise iddialara göre şirketi İsrail devletine bırakıyor. Bir dönem ABD ulusal güvenlik danışmanı Susan Rice’nin de Netfix’te yöneticilik yaptığı biliniyor.

ABD’nin “Reel dünyada” yapacağı siyasal, ekonomik veya istihbarati operasyonları Netflix üzerinden algı yönetimi ile tüm dünyaya duyurmak istiyor. Kısmen de başarılı oluyor.

İddialar ve önemli gerçekler Netflix’in sadece bir film platformu olmadığını gözler önüne seriyor. Kıbrıs zaferinin 50. yılında ekrana girecek dizinin bu yönden bu bilinçle bakılması önem taşıyor.