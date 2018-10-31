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Netflix, Fatih Sultan Mehmet'in hayatını dizi yapıyor! Dizinin adı Ottoman Rising

Netflix, Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alan bir Osmanlı dizisi hazırlığında. Dizinin ismi ise Ottoman Rising olacak.

31 Ekim 2018 Çarşamba 21:28
Netflix, Fatih Sultan Mehmet'in hayatını dizi yapıyor! Dizinin adı Ottoman Rising

Netflix, Fatih Sultan Mehmet‘in hikayesini dizi haline getiriyor. STXtv ve Karga Seven Pictures ortaklığında hazırlanacak olan mini dizinin adı, Ottoman Rising (Osmanlı Yükseliyor) olacak.

Popüler çevrim içi yayın servisi Netflix, altı bölümlük mini dizi için çalışmalara başladı bile. Dizide, Osmanlı’nın yedinci padişahı Sultan II. Mehmet’in 13 yaşında bir çocukken tahta çıkması ve 15’inci yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük hükümdarlarından biri haline gelmesine kadar geçen dikkat çekici hikayesi ele alınacak.

Yayın hakları Türkiye ve Çin'de

Sarah Wetherbee, Kelly McPherson ve Emre Şahin’in (fotoğraftaki) yapımcılığını üstlendiği dizinin Netflix’te ilk yayın hakları Türkiye ve Çin’de bulunuyor.

Dizinin çekimlerine ne zaman başlanacağı ve yayın tarihi henüz bilinmiyor. Aynı şekilde oyuncu kadrosu konusunda da henüz bir bilgi yok maalesef.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 21:28
  1. Netflix
  2. Fatih Sultan Mehmet
  3. Fatih'in hayatı dizi oluyor
  4. Ottoman Rising

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