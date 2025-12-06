Netflix ABD’yi karıştırdı! Hollywood’da satın alma alarmı

Başlangıçta Paramount'un WBD'yi satın alacağı yönündeki güçlü beklentiler, bir anda dünyanın en büyük yayın devi Netflix'in devreye girmesiyle karmaşık bir hal aldı. Piyasayı sarsan son bilgilere göre, Netflix'in WBD ile anlaşmaya çok yakın olduğu bildiriliyor.

Bu satışın gerçekleşmesi halinde, Netflix sadece Warner Bros. Discovery gibi dev bir stüdyonun içeriğine değil, aynı zamanda küresel pazardaki en büyük rakiplerinden biri olan HBO Max yayın platformunun da sahibi olacak.

ABD'de bu durum, medya tekelleşmesi ve rekabetin ortadan kalkması açısından ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Netflix'in böylesine büyük bir gücü eline geçirmesi, sektördeki dengeleri kökten değiştirecek potansiyel taşıyor.

Hollywood’un en köklü stüdyolarından olan Warner Bros. Discovery bir süredir satış adımlarıyla gündemde. Önce Paramount Skydance’in WBD’nin tamamını satın alacağı açılandı. Sonrasında işler sarpa sardı. Çünkü küresel ölçekte en büyük piyasa değerine sahip olan Netflix (437 milyar dolar) devreye girdi. Variety’nin son haberine göre Betflix, şirketin stüdyo ve akış işletmeleri için teklif sundu.

“UYGUNSUZ TEKLİF”

Paramount, Netflix’in teklifini ‘uygunsuz’ olarak yorumladı. Rekabete aykırı buldu. Yasal olarak da satışın yerel organlardan döneceğini düşünenler var. Zira satışın gerçekleşmesi halinde Netflix, pazar payını iki katına yakın arttırmış olacak. Bir rakibini satın alarak kendi alanını genişletecek. Bu da uluslararası rekabet kuralları çerçevesinde sorunlu bir durum.

Warner Bros.’un tamamı için hisse başına yaklaşık 27 dolar ile ilk ve tartışmasız en agresif teklif verendi. Keşif. Netflix ve Comcast daha sonra yoğun bir at yarışını sağlamlaştırmak için geldi.

NETFLIX, EN BÜYÜK RAKİPLERİNİ BERTARAF ETMİŞ OLACAK

Netflix zaten Hollywood’un en büyük aktörü. En yakın rakibi Disney’in bile piyasa değeri 190 milyar dolar. Netflix sadece dijital ortamda üretim yaptığı için tam tanımlı rakip görülmüyor. Ancak WBD satışı gerçekleşirse bütün kartlar yeniden karılacak.

WBD’nin kütüphanesine bakınca durum daha net anlaşılacaktır. Çünkü DC Studios’ karakterleri, Batman, Superman gibi kült tarihi ürünlerin yanı sıra Harry Potter’ın film ve Tv hakları ile birçok filmle beraber HBO’daki “The Sopranos”, “Game of Thrones” gibi yapımlar da Netflix havuzuna girecek.

ABD’de sektör temsilcileri ise tepkili. Satışın rekabeti öldürecek bir hamle, pazardaki dengeleri sarsacak bir adım ve gelecek için tehdit olduğu dillendiriliyor. Geçtiğimiz günlerde bir grup sektör aktörünün ABD Kongresi’ne mektup yazdığı ve durumu gündeme getirmelerini istediği açıklandı. Amerika Yönetmenler Birliği de bir açıklama yaparak endişeli olduklarını duyurdu. “Rekabetçi endüstrinin, yönetmenlerin ve ekiplerin kariyerini ve yaratıcı haklarını korumak için durum gözden geçirilmeli” dendi. Birlik yetkilileri Netflix ile de bir araya geleceklerini ifade etti.

“SATIŞ SİNEMA SALONLARINI OLUMSUZ ETKİLEYECEK”

Satışın gerçekleşmesinin en çok sinema salonlarını etkileyeceği ve ciddi tehdit oluşturacağı görüşü hakim. Filmleri dünyaya dağıtmak için inşa edilen Warner Bros. gibi büyük bir organın Netflix tarafından satın alınmasının film dağıtım protokollerini kökten etkileyeceği düşünülüyor.

Amerikan Sinema salonu sahiplerinin birliği olan Cinema United ise daha net bir açıklama yaptı. CU başkanı ve CEO’su Michael O’Leary, “Bu satın alma işleminin olumsuz etkisi, ABD ve dünyanın dört bir yanındaki küçük kasabalarda en büyük devrelerden bağımsızlara kadar sinema salonlarını etkileyecek” dedi.

TÜRKİYE’DE DE PAZAR DEĞİŞECEK

Satışın gerçekleşmesi Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü HBO yakın zamanda dijital platform pazarının ülkemizdeki lideri Blu TV’yi satın almıştı. Yani satış olursa Netflix Türkiye’de de bir rakibini bertaraf etmiş olacak ve pazarın lideri durumuna geçecek. Bunun tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de rekabete aykırı olduğu baskın görüş.