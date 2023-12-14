Netenyahu'ya İsrailli muhalefet partisi liderinden sert tepki!

Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın Gazze Şeridi’ni yöneteceğine dair tartışmaların Netanyahu tarafından durduk yere ortaya çıkarıldığını söyleyen Lapid, Netanyahu'nun siyasi kazanç uğruna kasıtlı olarak ABD ile bu konuda arasını açtığını aktararak, "Bu uygulanamaz fikri, buna karşı tüm gücüyle savaşacağını söyleyebilmek için ortaya çıkardı. ABD yönetimiyle, Avrupalılarla, Ulusal Birlik Partisi'nin üyeleriyle, herkesle konuştum. Kimse neyden bahsettiğini anlamıyor. Kimse bunun yakın gelecekte gerçekleşebileceğini düşünmüyor. Hiç kimse, ne istediğini anlamıyor. Tam olarak kiminle tartışıyor?" dedi.

'Suçunu kabul edemiyor'

Netanyahu’nun bu tartışmayı çıkararak hayatı boyunca yaptığı aynı şeyi tekrarladığını savunan Lapid, “Netanyahu hayatı boyunca yaptığı şeyi yapıyor, kışkırtmak, yalan söylemek ve nefret üretmek. Şimdi ise bunu acı bir savaşın ortasında, her gün askerlerin öldürüldüğü bir zamanda yapıyor. 7 Ekim'den hiçbir şey öğrenmedi. Felaket onu değiştirmedi. Suçunu kabul edemiyor. Bu adam ülkenin başkanı olmaya devam edemez, bu çok tehlikeli” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD, çatışmaların ardından Gazze Şeridi’nin Filistin yönetimine devredilmesi ve Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın tek bir Filistin yönetimi altında yeniden birleştirilmesiyle bunun iki devletli bir çözümün temelini oluşturması yönünde açıklamalarda bulunmuştu. ABD ayrıca, çatışmaların ardından geçici bir süre için Gazze Şeridi'nde güvenliği sağlamak için Arap veya uluslararası güçlere ihtiyaç duyulacağını açıklamıştı.