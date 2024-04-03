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Gündem Netenyahu'ya büyük başkaldırı!
Gündem

Netenyahu'ya büyük başkaldırı!

Yeniakit Publisher
2024-04-03 21:59:00 - 2024-04-03 22:27:23
Netenyahu'ya büyük başkaldırı!

İsrail'de yahudiler Netenyahu karşıtı gösterilerini sürdürürken muhalefet partilerinden de seçim çağrısı geliyor.

7 Ekim'den beri Gazze'yi aralıksız bombalayan katil Netenyahu iyice köşeye sıkıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine yönelik erken seçim baskısı giderek artıyor. İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, bir kez daha erken seçim çağrısını yineleyerek, “İsrail devleti, ülke tarihindeki en kötü, en tehlikeli ve başarısız hükümetin gitmesi için altı ay daha bekleyemez” dedi.

Kabine'de seçim istemişti!

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, eylül ayında İsrail’de seçim yapılması çağrısında bulunmuş, "Eylül ayında, yani savaştan yaklaşık bir yıl sonra yapılacak seçimlerin tarihi üzerinde anlaşmaya varmalıyız. Böyle bir tarih belirlemek askeri çabalarımızı sürdürmemizi sağlarken İsrail vatandaşlarına da bize olan güvenlerini tazeleyeceğimizin sinyalini verecektir” ifadelerini kullanmıştı.

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