Netenyahu'nun elleri cebinde karşıladığı Sunak'tan skandal Filistin açıklaması!

İsrail’e destek ziyareti gerçekleştiren İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, temaslarının ardından Suudi Arabistan’a gitti.

Sunak yaptığı açıklamada, Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları'nın meşru müdafaa hakkını hedef aldı. On yıllardır devam eden yahudi zulmünü göz ardı edip Hamas'ı savaş çıkartmakla suçlayan Sunak, “Uluslararası toplum olarak Hamas'ın saldırısının Gazze'deki korkunç insani krize yol açmasına izin vermemeliyiz. Bölgesel istikrarı sağlamak ve tehlikeli bir tırmanışı önlemek için birlikte çalışacağız” dedi.

İngiltere Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Liderler, son iki hafta içinde İsrail ve Gazze'de masum can kayıplarının korkunç olduğu konusunda hemfikirdi. Bölgede daha fazla gerilimin yaşanmaması gerektiğinin altını çizdiler ve eylemleri koordine etme konusunda anlaştılar” denildi.

Suudi Arabistan'ı kışkırttı!

Liderlerin hayati önem taşıyan su, gıda ve ilacı içiren insani yardımların Gazze Şeridi’ne erişiminin acil olduğu konusunda mutabakata vardığı belirtilen açıklamada, “Başbakan, Veliaht Prensi hem şimdi hem de uzun vadede istikrarı desteklemek için Suudi Arabistan'ın bölgedeki liderliğini kullanması için teşvik etti” denildi.