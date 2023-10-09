Netenyahu'dan tüm ülkelere küstah tehdit! Filistin'e yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek!'

Savaş bölgesinde hararet her dakika artarken Başbakan Netanyahu'nun "İsrail'in Hamas'a yanıtı Orta Doğu'yu değiştirecek" açıklaması gündeme oturdu.

Cumartesi günü Hamas tarafından başlatılan Aksa Tufanı Operasyonu sonrasında İsrail-Filistin hattında resmen savaş ilanı yapan İsrail, gece boyunca Gazze'yi bombaladı. Taraflar yoğun saldırılarını devam ederken dünya devletlerinden ise iki tarafa da itidal çağrısı yapılmıştı. Çatışmalar 3. gününde de yoğun bir şekilde devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'dan yeni açıklama geldi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas'a cevabımız Ortadoğu'yu değiştirecek." dedi.

"ALTINA BAKILMADIK TAŞ BIRAKMAYACAĞIZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün yaptığı açıklamada, " İsrail'in Filistinli silahlı kişilerce gerçekleştirilen benzeri görülmemiş çok yönlü saldırıya verdiği tepkinin "Orta Doğu'yu değiştireceğini" söyledi.

Netanyahu sözlerine şöyle devam etti; "Altına bakılmadık taş bırakmayacağız. Hamas'ın başına gelecekler korkutucu olacak" açıklamasında bulundu.

MESAJ BELEDİYE BAŞKANLARIYLA KONUŞTUĞU TOPLANTIDA VERDİ

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu'nın mesajı güney sınır kasabalarının belediye başkanlarıyla konuştuğu toplantıdan verildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

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