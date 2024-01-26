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Gündem Netenyahu'dan Lahey açıklaması!
Gündem

Netenyahu'dan Lahey açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-01-26 17:41:00 - 2024-01-26 17:42:27
Netenyahu'dan Lahey açıklaması!

İsrail Başbakanı katil Netenyahu, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı tarafından açıklanan kararı hedef aldı.

"İsrail'in uluslararası hukuka bağlılığı sarsılmazdır. Ülkemizi ve halkımızı savunmaya devam etme yönündeki taahhüdümüz de aynı şekilde sarsılmazdır. Her ülke gibi İsrail'in de kendini savunma hakkı var." diyen Netenyahu, soykırım yapmadığı iddiasıyla UAD'ın yargıçlarına hakaretler savurarak şunları söyledi:

"İsrail'in bu temel hakkını inkar etmeye yönelik alçakça girişim, Yahudi devletine karşı bariz bir ayrımcılıktır ve haklı olarak reddedilmiştir. İsrail'e yöneltilen soykırım suçlaması sadece yanlış değil, aynı zamanda çirkindir ve her yerdeki saygın insanlar bunu reddetmelidir.

Uluslararası Holokost Anma Günü öncesinde, İsrail Başbakanı olarak bir kez daha söz veriyorum, bir daha asla. İsrail, Hamas'a karşı kendisini savunmaya devam edecek. Ülkemizi ve halkımızı savunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz"

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