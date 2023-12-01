Netenyahu ve Itamar Ben-Gvir'den skandal açıklamalar!
İsrail Başbakanı Netenyahu ve İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den birbiri ardına iki skandal açıklama geldi.
Ateşkesin bu sabah sona ermesinin hemen ardından katil İsrail soykırım girişimine kaldığı yerden devam etti.
İsrail Başbakanı Netenyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırılarına devam edeceklerini söyledi.
Katil Netanyahu, "Hamas’ın yok edilmesi, Gazze’deki esirlerin tamamının serbest bırakılması başta olmak üzere tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz" dedi.
Öte yandan İsrail'in faşist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de, Gazze'nin işgal edilmesi için çağrıda bulundu.
Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan siyonist Ben-Gvir, "Gazze'yi tüm gücümüzle ezmeli, Hamas'ı yok etmeli ve Gazze Şeridi'ne dönmeliyiz" ifadelerini kullandı.
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