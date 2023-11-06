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Gündem Netenyahu ve Biden dünyayla alay ediyor!
Gündem

Netenyahu ve Biden dünyayla alay ediyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-06 23:51:00 -
Netenyahu ve Biden dünyayla alay ediyor!

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dünyayla adeta alay eden bir açıklamaya imza attı.

Beyaz Saray, Joe Biden ve Binyamin Netanyahu'nun telefonda görüştüğünü açıkladı.

Açıklamada, görüşmede İsrail, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki son gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

Katil İsrail ile destekçisi ABD'ye ilişkin kullanılan şu ifade, kamuoyuyla alay edildiği yorumuna sebep oldu: "İki lider, Gazze Şeridi’ne yönelik insani yardımlardaki artışı memnuniyetle karşıladıkları ve yardımların önemli ölçüde artırılmasını ele aldılar"

Beyaz Saray'ın açıklaması şöyle devam etti:

“İki lider, sivillere devam eden çatışma alanlarından güvenli bir şekilde ayrılmaları için fırsat verilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahibi sivillere ulaşması ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için taktiksel duraklama ihtimalini tartıştı”
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