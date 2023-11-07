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Gündem Netenyahu ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan iki farklı Gazze açıklaması!
Gündem

Netenyahu ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan iki farklı Gazze açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-11-07 22:13:00 -
Netenyahu ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan iki farklı Gazze açıklaması!

Katil İsrail ile destekçisi ABD'nin Dışişleri Bakanlığı'ndan birbirinin tam tersi 2 farklı Gazze açıklaması geldi.

İsrail Başbakanı katil Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Gazzeli mazlumlara yönelik zulmün devam edeceğinin sinyalini veren Netenyahu, "Tek seçenek var, Hamas yok edilecek." dedi.

Bebek katili Netenyahu, "Zafere kadar durmak yok. Gazze’ye yakıt girişi olmayacak. Yerin altında ve üstünde binlerce teröristi ortadan kaldırdık." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Gazze, Filistin toprağıdır. İsrail’in Gazze’yi ‘tamamen’ işgal etmesini desteklemeyiz." denildi.

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