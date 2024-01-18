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Gündem Netenyahu ölüyü de hazmedemedi! İsrailli askerin mezar taşı söküldü
Gündem

Netenyahu ölüyü de hazmedemedi! İsrailli askerin mezar taşı söküldü

Yeniakit Publisher
2024-01-18 20:22:00 -
Netenyahu ölüyü de hazmedemedi! İsrailli askerin mezar taşı söküldü

Gazze Şeridi’nde İsrail ordusu tarafından "yanlışlık" öldürülen esir asker Ron Sherman'ın ailesi, Sherman'ın mezarının üzerine katil Netenyahu'yu eleştiren yazı yazdırmıştı.

İsrail ordusunun geçtiğimiz sene 14 Aralık’ta Gazze Şeridi’ndeki Jabalya’da bir tünele düzenlediği operasyonda cansız bedenine ulaştığı esir asker Ron Sherman'ın ailesi, Sherman'ın mezarına yerleştirdikleri üzerinde "Başarısız hükümet tarafından Gazze'ye kaçırıldı, terk edildi ve öldürüldü" ifadeleri bulunan mezar taşının Savunma Bakanlığı tarafından kaldırıldığını açıkladı.

Sherman'ın annesi Ma'ayan, askeri mezarlıktaki mezar taşının Savunma Bakanlığı'ndan bir kişi tarafından kaldırıldığını belirtti. Anne Ma’ayan, kaldırılan mezar taşının yerine üzerine "Terk edilişin, acımasızca kaçırılışın, çok sevdiğin İsrail devletinin tarihindeki en büyük başarısızlığın ardından siyasi kazanç için öldürüldüğün için af diliyorum" yazan yeni bir mezar taşı yerleştirdi.

Sherman'ın ailesi, Sherman'ın esir tutulduğu tünele İsrail ordusunun zehirli gazla doldurduğunu ve bu nedenle hayatını kaybettiğini söyledi. Anne Ma’ayan, “İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin içine gömdüğü zehirli mezardan çıkmak için yaptığı çaresiz girişimler nedeniyle birkaç parmağının ezilmiş olduğunu buldular. Seni terk ettikten sonra sana yaptıkları buysa, bu ülkenin geleceği yok. Netanyahu’nun oğlunun ya da Gallant'ın torununu tünelde olması durumunda karar ne olacaktı?” dedi.

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