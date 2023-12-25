Netenyahu katliamcı askerlerini ziyaret etti! Talimat verdi..

Siyonist İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 80 gündür devam ederken, katil Netanyahu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde konuşlandırılan siyonist İsrail askerlerini ziyaret etti.

Netenyahu ziyaretinde katliamcı askerlerine, "Durmayacağız" talimatı verdi.

Netenyahu şöyle konuştu:

Size söyleyeceğim iki şey var: Birincisi güvenliğinizi ve hayatlarınızı korumak için her şeyi yapacağız. Bu görevi tamamlamak istiyoruz ama sizi mümkün olduğunca korumak da istiyoruz. İkinci olarak, durmayacağız. Bu sonuna kadar devam edecek.

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