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Gündem Netenyahu katliamcı askerlerini ziyaret etti! Talimat verdi..
Gündem

Netenyahu katliamcı askerlerini ziyaret etti! Talimat verdi..

Yeniakit Publisher
2023-12-25 20:24:00 -

İsrail Başbakanı katil Netanyahu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki siyonist askerlerini ziyaret etti.

Siyonist İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 80 gündür devam ederken, katil Netanyahu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde konuşlandırılan siyonist İsrail askerlerini ziyaret etti.

Netenyahu ziyaretinde katliamcı askerlerine, "Durmayacağız" talimatı verdi.

Netenyahu şöyle konuştu:

Size söyleyeceğim iki şey var: Birincisi güvenliğinizi ve hayatlarınızı korumak için her şeyi yapacağız. Bu görevi tamamlamak istiyoruz ama sizi mümkün olduğunca korumak da istiyoruz. İkinci olarak, durmayacağız. Bu sonuna kadar devam edecek.
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