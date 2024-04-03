Netenyahu karşıtı yahudilerin protestosu sürüyor! Bu sefer adres İsrail parlamentosu
İsrailli rehinelerin yakınları parlamento oturumu sırasında ellerine sarı boya sürerek, İsrail hükümetini protesto etti.
Gazze Şeridi'ndeki İsrailli rehinelerin yakınlarının İsrail hükümetine yönelik protestoları sürüyor. İsrail Meclisi’nin (Knesset) genel kurul salonundaki izleyici locasında bulunan rehine yakınları ve aktivistler oturum sırasında boyalı eylem gerçekleştirdi.
Muhalif milletvekillerinden eylemcilere destek!
Protestoculardan biri ellerindeki sarı boyayı locanın camına sürerken, diğer 3 kişi ise boyalı ellerini havaya kaldırarak eylem yaptı. Bir eylemci de rehine fotoğrafını kaldırarak slogan attı. Meclisteki muhalif milletvekilleri ise ellerini kaldırarak eylemcilere destek verdi.
Güvenlik görevlileri eylemcilere müdahale ederken, müdahale sırasında protestocular ve görevliler arasında küçük çaplı arbede yaşandı. Göstericilerin dışarı çıkarılmasıyla eylem kısa sürede sona erdi.
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