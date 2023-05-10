Netenyahu kana susamış! Operasyonların devam edeceğinin sinyalini verdi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İslami Cihad Hareketi’ne yönelik devam eden operasyonların ortasında olduklarını söyleyerek, Gazze'ye yönelik saldırıları sürdüreceklerinin sinyalini verdi.
Katil İsrail dün geceden beri Gazze'yi bombalıyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden hava saldırılarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
"İslami Cihad Hareketi’ne şimdiye kadar aldığı en önemli darbeyi vurduk" diyen Netenyahu, "İslami Cihad Hareketi’ne yönelik devam eden operasyonların ortasındayız" ifadelerini kullandı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırılarda 133 noktanın vurulduğu belirtildi.
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