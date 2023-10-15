Netenyahu kana doymamış!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, acil durum hükümetinin ilk kabine toplantısında konuştu.
İsrail’de Filistin ile çatışmaların ardından kurulan acil durum hükümetinin ilk kabine toplantısı yapıldı.
Toplantıda konuşan katil Netenyahu, Gazze'de kan akıtmayı sürdüreceklerini söyledi.
“Hamas parçalanacağımızı düşünüyordu ama Hamas’ı biz parçalayacağız” diyen Netenyahu, “Birliğimiz halka, düşmana ve dünyaya açık bir mesaj veriyor” ifadelerini kullanarak küffarın güçlü olduğunu haykırdı.
Yahudi askerlerini öven Netenyahu, “Askerlerimiz görevlerinin büyüklüğünü anlıyorlar. Bize karşı ayaklanan kanlı canavarları yok etmek için her an harekete geçmeye hazırlar” şeklinde konuştu.