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Netaş Dijital Dönüşüm Direktörlüğü'ne Yeşim Dolanbay atandı

07 Ocak 2019 Pazartesi 14:04
Netaş Dijital Dönüşüm Direktörlüğü'ne Yeşim Dolanbay atandı

İSTANBUL (AA) - Netaş'ın Dijital Dönüşüm Direktörlüğü'ne Yeşim Dolanbay atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Netaş, kamu sektörüne sunduğu dijital dönüşüm hizmetlerini güçlendirmek üzere kadrosunu genişletti.

Yeşim Dolanbay, Kurumsal Pazarlar İş Birimi Genel Müdürü Selda Parın’a bağlı olarak çalışmak üzere "Dijital Dönüşüm Direktörü" olarak atandı.

Türkiye'de kamunun dijital dönüşümünün hızlandırılmasına yönelik politikaların devreye alınmasına paralel olarak Dolanbay, Ankara merkezli olarak Netaş'ın yeni nesil teknoloji çözümlerinin ve profesyonel hizmetlerinin kamunun dijital dönüşümüne desteğinin artırılmasından sorumlu olacak.

ODTÜ Çevre Mühendisliği lisans ve İşletme yüksek lisans derecelerine sahip olan Dolanbay, 20 yılı aşan kariyerinde sırasıyla Meteksan, Sentim, Software AG ve Vodafone'un satış ekiplerinde yönetici seviyesinde farklı rollerde görev yaptı.

Netaş'a katılmadan önce 2011 yılından itibaren Samsung Elektronik Türkiye’de Kamu Satış Lideri olarak başarılara imza atan Dolanbay, evli ve bir çocuk annesidir.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 14:04
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