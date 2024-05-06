Netanyahu’yu karanlık bir dönem bekliyor! Daha beter ol e mi

haber7.com yazarı Zeynep Gül, yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan ve ülkesinde giderek artan protestolarla karşı karşıya kalan İsrail Başbakanı Netanyahu ile ilgili dikkat çeken bir yazıya imza attı. “Başarısızlığın içine gömülen Netanyahu’yu karanlık bir dönem bekliyor” diyen Gül, şunları kaydetti:

“İsrail'in Mısır sınırına yakın küçük bir şehir olan Refah'a saldırma tehdidi öncesinde, arabulucular ateşkes anlaşması yönünde çabaları hızlandırırken, Hamas temsilcileri Pazartesi günü Kahire'de görüşmeler gerçekleştirdi.

Ancak görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre, eğer ateşkes kabul edilirse, saldırı planları bir "sürekli sakinlik dönemi" adına rafa kaldırılacak ve bu süre zarfında Hamas tarafından tutulan birkaç düzine rehine, Filistinlilerin iadesi karşılığında serbest bırakılacak.

Pazar günü İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Netanyahu'yu Refah'ta Hamas'a yönelik bir kara saldırısından geri adım atmamaya çağırdı; oysa başbakan, yüksek sivil kayıpları ve insani yardım riski nedeniyle uluslararası müttefiklerin saldırı planlarını iptal etme yönündeki baskılarıyla boğuşuyordu.

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Smotrich yayınladığı ve Netanyahu'ya hitaben yaptığı videoda ateşkesin aşağılayıcı bir yenilgi olacağını söyledi. Eğer Hamas'ı ortadan kaldırmayı başaramazsa, "sizin başkanlığınızdaki bir hükümetin var olma hakkı olmayacak" diye ekledi.

Ekim ayında Netanyahu'nun acil savaş kabinesine katılan merkezci eski savunma bakanı Benny Gantz, rehineleri serbest bırakmanın Refah'a yapılacak bir saldırıdan daha öncelikli olduğunu söylemişti.

İsrail'in en uzun süre görevde kalan başbakanı Netanyahu yolsuzluk suçlamasıyla yargılanıyor, herhangi bir yanlış yaptığını reddediyor ve savaşı yürütme biçimi nedeniyle giderek artan protestolarla karşı karşıya kalıyor. İsrail'in hava ve kara savaşı Gazze Şeridi'nin çoğunu harap etti ve 2,3 milyon insanın çoğunu yerinden etti. Ancak Hamas yenilgiye uğratılmadı. Netanyahu Gazze’de de Refah’ta da hiçbir başarı elde edemediği gibi esirleri geri getiremedi.

Her iki durumda da başarısızlığın içine gömülen Netanyahu’yu karanlık bir dönem bekliyor.”