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Gündem Netanyahu'ya şok! İsrailliler bakın ne istiyor
Gündem

Netanyahu'ya şok! İsrailliler bakın ne istiyor

Yeniakit Publisher
2023-12-22 19:45:00 -
Netanyahu'ya şok! İsrailliler bakın ne istiyor

İsrail'de yapılan anket, halkın yüzde 67'sinin Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması karşılığında Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören yeni bir anlaşmayı desteklediğini ortaya koydu.

İsrail'in "Maariv" gazetesi, 502 İsrailliden oluşan rastgele bir örneklemi içeren Lazar Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen anketin sonuçlarını yayınladı.

Ankette, katılımcılara "Ateşkes karşılığında İsrailli esirlerin iadesine yönelik yeni bir anlaşmayı destekliyor musunuz yoksa buna karşı mısınız?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre, bu soruya katılımcıların yüzde 67'si "böyle bir anlaşmayı desteklediğini" belirtirken yüzde 22'si "karşı olduğunu" ifade etti, yüzde 11'i ise "bilmiyorum" yanıtını verdi.

Ayrıca ankette yer alan "Anlaşma müzakereleri sırasında çatışmaların durdurulması doğru mu, yoksa çatışmalar ancak anlaşma imzalandıktan sonra mı durdurulmalı?" şeklindeki soruya, katılımcıların yüzde 11'i "müzakereler sırasında durması gerektiğini" belirtirken yüzde 73'lük kısmı "anlaşma imzalandıktan sonra durması gerektiğini" ifade etti, yüzde 16'sı ise "bilmiyorum" cevabını verdi.

Öte yandan anket sonuçlarına göre, İsraillilerin yalnızca yüzde 33'ü Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başbakanlık pozisyonuna en uygun aday olduğuna inanırken, yüzde 46'sı Ulusal Birlik Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz'ın bu pozisyon için en uygun aday olduğunu düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 20'si ise bu konuda çekimser.
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İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 57 Filistinli öldürüldü, 53 bin 320’den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 471 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 121 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

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