Netanyahu’ya nefret büyüyor! İsrail’de esir krizi olayları: 136 kişiyi gözden çıkardı! Sözde bakandan tehdit!

İsrail ordusundan emekli general Noam Tibon, İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatına varılmadığı takdirde hükümetin, İsrailli esirleri tabutta geri getirmek durumunda kalacağını söyledi. İsrail devlet radyosu KAN'a konuşan emekli general Tibon, Gazze'de bulunan İsrailli esirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail hükümetinin Hamas'la hemen anlaşmaya varıp Gazze'de tutulan İsrailli esirleri geri getirmesi gerektiğinin altını çizen Tibon, "Aksi halde ya hepsi tabutlarda geri dönecek ya da hiç dönmeyecekler." dedi.

Tibon, hükümetin, bir mutabakata varılmadığı takdirde çocuklarını askere gönderecek annelere "eğer oğlunuz esir düşerse muhtemelen geri dönemeyecek" mesajını vereceğini belirtti.

ESİR YAKINLARI MECLİSİ BASTI

Yakınları Hamas'ın elinde esir olan bir grup, İsrail Meclisini (Knesset) basarak milletvekillerinden yeni bir esir takası mutabakatı için çalışma yapmalarını istedi. Bir grup esir yakını, güvenlik görevlilerinin engellemelerini aşarak Batı Kudüs'te yer alan İsrail Meclisindeki Maliye Komitesi görüşmesinin yapıldığı salona girdi.

"Onları (esirleri) geri getirin" yazılı tişört giyen ve pankartlar taşıyan göstericiler, Hamas ile yeni bir esir takası yapılası için milletvekillerine çağrıda bulundu. Sosyal medyaya yansıyan videolarda, esir yakınlarının İsrail Meclisine baskını sırasında tansiyonun zaman zaman yükseldiği görüldü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Görüntüde esir yakınlarından birinin "Çocuklarımız öldürülürken siz burada oturmayacaksınız." şeklinde bağırdığı duyuldu.

İSRAİLLİ ESİRLER

İsrail ordusunun açıklamasına göre, Gazze Şeridi'nde 136 İsrailli esir bulunuyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki evinin önünde de çadır kurarak protesto yapan esir yakınları, hükümeti halkın güvenliğini sağlamakta başarısız olmakla suçlayor, esirleri kurtarmak için bir an önce anlaşma yapılması çağrısında bulunuyor.

Öte ayndan Siyonist rejimin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik sözde Bakanı Itamar Ben-Gvir, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması halinde katil Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinden çekileceğini söyledi.