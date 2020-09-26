Netanyahu'ya kendi halkı bile tahammül edemiyor

Kudüs’te toplanan binlerce kişi katil Netanyahu’nun evinin bulunduğu mahallede toplandı.

Netanyahu’nun evinin önünde polis geniş çapta önlemler almış durumda. Ayrıca polis bölgeye giriş çıkışı kapatarak protestoların büyümesini önlemeye çalışıyor.

Haftalardır Netanyahu’nun yolsuzlukları sebebiyle istifasını isteyen İsrailliler tepkilerini göstermek için toplanıyor. Şu ana kadar devam eden protestolarda onlarca kişi gözaltına alındı ve yaralandı.

Protestoların nereye kadar devam edeceği ve işgalci İsrail Başbakanı Netanyahu’nun istifa edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.