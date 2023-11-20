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Yerel Netanyahu'ya 'idamlı' protesto!
Yerel

Netanyahu'ya 'idamlı' protesto!

Yeniakit Publisher
2023-11-20 17:38:00 - 2023-11-20 17:42:46

İsrail-Hamas savaşı dünya gündeminde yerini korurken, İsrail tarafından gerçekleştirilen sivil ölümlerine tepki olarak bir protesto da Diyarbakır'dan geldi.

İsrail-Hamas savaşı dünya gündeminde yerini korurken, İsrail tarafından gerçekleştirilen sivil ölümlerine tepki olarak bir protesto da Diyarbakır'dan geldi.

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail'e yönelik düzenlediği “Aksa Tufanı” operasyonunun ardından bölgedeki savaş şiddetlenmişti. İsrail tarafından yoğun bombardımana maruz kalan Gazze Şeridi’nde binlercesi çocuk ve kadın olmak üzere siviller yaşamını yitirdi.

Sivil ölümlerine dikkat çekmek ve yaşanan insanlık dramını protesto etmek amacıyla dünyanın dört bir tarafında mitingler ve eylemler düzenlenmeye devam ediyor.

Diyarbakır’da da bir grup protestocu "sembolik tepki" başlığıyla X'ten (Twitter) yayınladıkları ingilizce alt yazılı bir videoda, İsrail Başkanı Netanyahu görselli bir vitrin mankenini önce On Gözlü Köprü'ye ardından da Diyarbakır Surlarına asarak protesto eyleminde bulundu.

Protestocular, yayınladıkları videoda “Türkiye’den Filistin halkını ve direnişçilerini selamlıyoruz. İsrail işgalci bir terör çetesidir. Netanyahu ise baş teröristtir” ifadelerini kullandılar. Öte yandan saldırıların bir “katliam” olduğunu belirten protestocular, söz konusu saldırıların BM tarafından da dile getirildiğini ve Batının bu durum karşısında yetersiz kaldığını belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bununla birlikte İsrail devletinin “Arz-ı Mevud hayallerinin” olduğuna ve Diyarbakır'ın da bu projeye dahil olduğunu öne süren protestocular, "Diyarbakır İslam'dır; İslam kalacaktır" diyerek tepkide bulundular.

Yayınlanan videoda, İzzettin El Kassam Tugaylarının paylaşımlarında uyguladıkları efektleri kullanmaları ve protesto saatini 7 Ekimde gerçekleşen "Aksa Tufanı" operasyonunun başlama saatine denk getirmeleri ayrıca dikkat çekti.

Odatv

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