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Netanyahu'ya bir darbe de Trump'tan!

Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçimlerde yaşadığı hüsranın ardından ABD Başkanı Donal Trump'tan görülmemiş bir tepki geldi. Trump, eli kanlı liderin telefonlarına bakmıyor.

19 Eylül 2019 Perşembe 15:57
Netanyahu'ya bir darbe de Trump'tan!

Amerika, Başkan Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki krizle çalkalanıyor. Trump, seçimlerde mağlubiyete uğrayan Netanyahu'nun telefonlarına çıkmıyor. ABD Başkanı yakın ekibine, "Bizim ilişkimiz İsrail ile" dedi. Hem iç hem de dış politikada köşeye sıkışan Netanyahu, çıkış yolu arıyor.

İsrail’de resmi sonuç olmayan rakamlara göre, nisan ayında olduğu gibi gidilen erken seçimde de hükümeti kurabilmek için yeterli sandalye sayısına yine hiçbir parti ulaşamadı. Sandık çıkış anketlerinde hezimete uğradığı anlaşılan Netanyahu'nun, seçim konuşmasını yaptığı alana beklenen katılım gerçekleşmedi.

İlk seçenek Liberman'ın kapısını çalmak

Büyük hezimet yaşayan Netanyahu’nun koalisyon hükümetini kurabilmesi için akla ilk gelen seçenek, Liberman.

Koalisyon için seçeneklerin başında, geçen yıl Savunma Bakanlığı görevinden istifa eden Avigdor Liberman'ın kapısını çalmak geliyor.

Bir yandan yolsuzlukla yargılanarak siyasi hayatına ciddi bir darbe alması muhtemel Netanyahu’nun çıkış arayışları, diğer yandan Liberman’ın dindar partileri dışlayarak kendi alanını genişletme çabası, İsrail sağının bir süre daha sürdürülebilir bir hükümete katkıda bulunamayacağını gösteriyor.

Liberman ile Netanyahu arasında geçmişe dayanan sorunlar ise koalisyon krizini çıkmaza sürüklüyor.

İç politikada köşeye sıkışan İsrail Başbakanı, ‘en güçlü müttefik’ olarak adlandırdığı ABD Başkanı Trump’tan destek bulamadı.

Bizim ilişkimiz İsrail ile. Ne olduğunu göreceğiz

Önceki gün ABD Başkanı Trump’a telefonla ulaşmaya çalışan Netanyahu, olumlu bir cevap alamadı.

Beyaz Saray kaynaklarından edinilen bilgiye göre Trump, İsrail’de yeniden seçime gidilmesinin muhtemel olduğunu belirterek “Bizim ilişkimiz İsrail ile. Ne olduğunu göreceğiz” dedi.

Trump'ın Netanyahu'dan gelen telefonlara çıkmamasını değerlendiren ABD basını, "Başkan, yabancı dostunu cesaretlendirmeyi ve övgüde bulunmayı reddediyor" ifadelerine yer verdi.

Netanyahu, seçim kampanyasında da Trump'ın ismini sıkça kullanmıştı.

Seçim afişlerine ABD lideri ile çekilen fotoğraflarını yerleştiren Netanyahu, Golan Tepeleri'ne "Trump şehri" kurulması kararı da almıştı.

"İsrail'in hiç daha iyi bir arkadaşı olmamıştı" demişti

Trump daha önce Netanyahu'yu "yakın bir arkadaş" olarak nitelendirmişti. Netanyahu ise Trump'tan bahsederken, "İsrail'in hiç daha iyi bir arkadaşı olmamıştı" ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak seçimden önce görüşmüşlerdi

ABD Başkanı Trump 14 Eylül 2019 tarihinde, İsrail'le kurulması planlanan muhtemel Karşılıklı Savunma Anlaşması için İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüşmüştü.

Muazzam ittifakımız güçlenecek

Seçimden hemen önce gerçekleşen o görüşmeye ilişkin Trump,"Bugün ABD ve İsrail arasında, ülkelerimiz arasındaki muazzam ittifakı daha da güçlendirecek Karşılıklı Savunma Antlaşması ile ilgili mesafe kaydetme olasılığını tartışmak üzere Başbakan Netanyahu ile telefonda görüştüm" ifadesini kullanmıştı.

 

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 15:57
  1. ABD
  2. İsrail
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