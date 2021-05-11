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Dünya Netanyahu'nun oğlundan Erdoğan'a küstah cevap!
Dünya

Netanyahu'nun oğlundan Erdoğan'a küstah cevap!

İsrail'in zulmüne dünya ülkeleri sessiz kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyası harekete geçilmeli çağrısında bulundu. Netanyahu'nun oğlu ise Erdoğan'a sözde Kürdistan paçavrası ile yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 10:19:00 - 2021-05-11 10:21:34
Netanyahu'nun oğlundan Erdoğan'a küstah cevap!

Katil İsrail ordusu, Gazze’de sivilleri hedef aldı. Saldırıda çok sayıda yaralı bulunurken, 9’u çocuk 24 kişi de hayatını kaybetti.

Uluslararası sözlü uyarılar İsrail terörünü durdurmazken, Netanyahu işgalci devletin saldırılara devam edeceğini açıkladı.

Dünya bu zulme sessiz kalırken İsrail'in bu saldırılarına baş kaldıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, tüm dünyaya çağrı yaptı.

Bu kapsamda Erdoğan da Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, “İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail’in Mescid-i Aksa’ya, Kudüs’e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum” yazdı.

Alçak yanıt

Ancak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahun’nun oğlu Yair Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu tweetinin altına skandal bir paylaşım yaptı.

Netanyahu’nun oğlu, Erdoğan’ın paylaşımına sözde Kürdistan paçavrası görseliyle yanıt verdi.

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Yorumlar

Alï

Hizmet eninde sonunda Yahudiye yapılacak,parayı kim yönetiyordu ağa odur.
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Kocasolak

Köpek kudurdukça itlafı yakın olur.
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