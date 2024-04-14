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Dünya Netanyahu’nun Gazze hedefleri gerçek dışı
Dünya

Netanyahu’nun Gazze hedefleri gerçek dışı

Yeniakit Publisher
2024-04-14 22:07:00 -
Netanyahu’nun Gazze hedefleri gerçek dışı

Eski İsrail Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Amos Yadlin, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi’ne yönelik belirlediği hedeflerin “çelişkili ve gerçek dışı” olduğunu belirterek, esir tutulan İsraillilerin serbest bırakılması karşılığında Gazze’ye yönelik savaşın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

İsrail devlet radyosuna konuşan Yadlin, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun “Hamas’ı bitirmek, esirleri kurtarmak ve Gazze’nin tehdit teşkil etmemesini sağlamak” hedeflerinin gerçekçi olmadığını belirterek “6 ayın ardından şunu açıkça söylemeliyiz; hükümetin savaş için belirlediği hedefler gerçekçi değildi ve çelişkiliydi” ifadelerini kullandı.

Yadlin, “Hamas’ın diğer Filistinli gruplarla omuz omuza, 27 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne giren İsrail ordusuna karşı hâlâ şiddetli bir direniş sürdürdüğünü” ifade etti.

Esir tutulan İsraillilerin serbest bırakılması karşılığında Gazze’ye saldırıların sona erdirilmesine dair Yadlin, “Eğer (Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya) Sinvar, savaşı bitirmek istiyorsa, tüm kaçırılanların serbest bırakılması karşılığında bunu ona verelim” dedi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzey, güney ve orta bölgelerine karadan saldırı başlatmasına rağmen Hamas’ın esir tuttuğu İsraillileri geri getirmeyi başaramadı.
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