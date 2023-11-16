Netanyahu'nun Erdoğan çıkışına AK Parti'den tokat gibi cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İsrail terör oluşumunun elebaşısı Binyamin Netanyahu’yu eleştirdi ve Filistin’e yönelik saldırıların terör saldırısı olduğunu vurguladı. 7 Ekim’den bu yana dünyaya rezil rüsva olan İsrail’in teröristbaşısı Netanyahu, Erdoğan’ı suçlayarak, “Senden ders almayacağız” dedi ve PKK’yı savunan ifadeler kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu’nun bu açıklamalarına cevap verdi. X hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, Netanyahu’nun savaş suçlusu olduğunu vurgulayarak, Erdoğan’ın insanlık onurunu ayakta tuttuğunu, İsrail’in ise katliam siyaseti izlediğini söyledi.

Çelik’in paylaşımı şu şekilde:

İsrail yönetimi, binlerce sivil kadın ve çocuğu katlederek; camileri, kiliseleri ve hastaneleri yıkarak insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen suçlara bulaşmıştır.

Eli kanlı İsrail Yönetiminin Başbakanı Netanyahu’nun ve Bakan Eli Cohen’in, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ı hedef alan hezeyanları, bir gün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır.

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Cumhurbaşkanımız insanlık onurunu ayakta tutan ve insani değerleri kararlılıkla savunan bir siyaset izlemektedir. Netanyahu ve benzerleri ise katliam siyasetinin takipçileridir.