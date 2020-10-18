Netanyahu'nun başı dertte!
İşgalci İsrail’de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle protestolara getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtları ülkenin farklı bölgelerinde sokaklara döküldü.
Terör ve işgal devleti İsrail’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle protestolara getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtları ülkenin farklı bölgelerinde gösteriler düzenledi. 4 ayı aşkındır, Kovid-19 salgınını kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu’nun istifası için gösteriler düzenleniyor.
Hakkındaki yolsuzluk davası ve koronavirüs sürecini yönetemediği gerekçesiyle Netanyahu'nun istifası için düzenlenen gösterilerin en önemli adresi Başbakanlık konutu oldu.
20 binden fazla kişinin katıldığı gösteride, bazı göstericiler "Yolsuzluğa karşı mücadele edeceğiz", "Artık git" yazılı pankartlar taşırken bazıları ise "Suç başbakanı" yazılı tişörtler giydi, "Bibi (Netanyahu) evine git" sloganları atıldı.
Ayrıca polis, gösterilerin yapıldığı meydana giden yolları trafiğe kapattı.
İsrail'de 4 ayı aşkındır, Kovid-19 salgınını kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu'nun istifası için gösteriler yapılıyor.
18 Eylül tarihinde başlayan karantina gerekçesi ile halkın evlerinden 1 kilometre uzaktaki gösterilere katılması yasaklanmıştı.
Netanyahu hükümeti yasağın pandemiyi kontrol altına almak için getirildiğini savunurken, muhalefet bunun gösterileri engellemeyi amaçladığını belirtmişti.
İsrail'de yönetim bu hafta gösterilere getirilen kısıtlamayı kaldırmıştı.