  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Netanyahu'nun başı dertte!
Dünya

Netanyahu'nun başı dertte!

İşgalci İsrail’de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle protestolara getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtları ülkenin farklı bölgelerinde sokaklara döküldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 00:01:00 -
Netanyahu'nun başı dertte!

Terör ve işgal devleti İsrail’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle protestolara getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtları ülkenin farklı bölgelerinde gösteriler düzenledi. 4 ayı aşkındır, Kovid-19 salgınını kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu’nun istifası için gösteriler düzenleniyor.

Hakkındaki yolsuzluk davası ve koronavirüs sürecini yönetemediği gerekçesiyle Netanyahu'nun istifası için düzenlenen gösterilerin en önemli adresi Başbakanlık konutu oldu.

20 binden fazla kişinin katıldığı gösteride, bazı göstericiler "Yolsuzluğa karşı mücadele edeceğiz", "Artık git" yazılı pankartlar taşırken bazıları ise "Suç başbakanı" yazılı tişörtler giydi, "Bibi (Netanyahu) evine git" sloganları atıldı.

Ayrıca polis, gösterilerin yapıldığı meydana giden yolları trafiğe kapattı.

İsrail'de 4 ayı aşkındır, Kovid-19 salgınını kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu'nun istifası için gösteriler yapılıyor.

18 Eylül tarihinde başlayan karantina gerekçesi ile halkın evlerinden 1 kilometre uzaktaki gösterilere katılması yasaklanmıştı.

Netanyahu hükümeti yasağın pandemiyi kontrol altına almak için getirildiğini savunurken, muhalefet bunun gösterileri engellemeyi amaçladığını belirtmişti.

İsrail'de yönetim bu hafta gösterilere getirilen kısıtlamayı kaldırmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Herkes paylaşıyor! 'Bütün mesele aslında bu'
Gündem

Herkes paylaşıyor! 'Bütün mesele aslında bu'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'a verilen dünya medyası desteğinin resmedildiği karikatür s..
Rus Uzman'dan 'Paşinyan' çağrısı
Dünya

Rus Uzman'dan 'Paşinyan' çağrısı

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine yaptığı alçak saldırıya ilişkin değerlendirmeler yapan Rus güvenlik Uzmanı Yevgeniy Mihaylov, "Erm..
Ermenistan neden sivillere saldırıyor? Sebebini böyle açıkladı
Dünya

Ermenistan neden sivillere saldırıyor? Sebebini böyle açıkladı

AGİT Minsk Grubu'nun eski eş başkanı ve eski ABD Azerbaycan büyükelçisi Matthew Bryza, "Ermenistan'ın Gence'ye saldırısını kınıyorum. Bu cin..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay