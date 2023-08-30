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Dünya Netanyahu’dan Suudi Arabistan’a teşekkür
Dünya

Netanyahu’dan Suudi Arabistan’a teşekkür

Yeniakit Publisher
2023-08-30 00:49:00 -
Netanyahu’dan Suudi Arabistan’a teşekkür

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli yolcuları taşıyan uçağın “teknik sorun” gerekçesiyle Cidde’ye acil iniş yapmasına izin veren Suudi Arabistan yönetimine teşekkür etti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin aktardığına göre Netanyahu, "Suudi yetkililerin, uçağı tehlikede olan ve Cidde'ye acil iniş yapmak zorunda kalan İsrailli yolculara karşı gösterdiği sıcak tutumu çok takdir ettiğini" belirtti.

Yolcuların ülkelerine varmalarından memnuniyetini dile getiren İsrail Başbakanı, Suudi Arabistan için “İyi komşuluk ilişkilerini çok takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, 128 İsrailli yolcusuyla Seyşeller'den Tel Aviv'e giden Air Seychelles şirketine ait bir uçağın “teknik sorun” nedeniyle dün gece Suudi Arabistan'ın Cidde kentine zorunlu iniş yaptığını bildirmişti.

Geceyi Cidde Havalimanı'nda bulunan bir otelde geçiren İsrailli yolcular, hava yolu firmasının tahsis ettiği başka bir uçakla bugün Cidde’den Tel Aviv’e uçmuştu.

Uçağın Suudi Arabistan topraklarına inmesine neden olan “teknik sorunun” ne olduğuna ilişkin İsrail Dışişleri veya hava yolu firması Air Seychelles’ten ayrıntı paylaşılmadı.
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İsrail basını, İsrailli yolculara Cidde’de “çok kibar” davranıldığını ve eve dönüş yolculuklarının devam etmesini beklerken “lüks bir konaklama ile” ağırlandıklarını aktarmıştı.

İsrailli yolcuların Cidde’den Tel Aviv’e uçuşlarının onaylanması ile Suudi Arabistan'dan İsrail'e ilk kez bir direkt uçuş gerçekleşmişti.

Riyad yönetimi geçen yıl, İsrail uçuşlarında kendi hava sahasının kullanılmasına izin verdiğini açıklamıştı. Duyuru, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ziyareti öncesinde yapılmıştı.

Kaynak: AA

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