Netanyahu'dan pişkin mesaj!
Terörist İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Mayıs'tan beri abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen ve 61'i çocuk 212 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların devam edeceği mesajını tekrarladı.
Terörist İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen ve 61'i çocuk 212 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların devam edeceği mesajını yineledi.
Netanyahu, Savunma Bakanı Benny Gantz, Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'nin de aralarında bulunduğu sözde üst düzey terörist İsrailli yetkililerle durum değerlendirme toplantısı yaptı.
Toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceklerini söyleyerek, "Tüm İsrail sakinlerine barış ve güvenlik sağlamak için gereken şekilde hareket etmeyi sürdüreceğiz." dedi.