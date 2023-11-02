Netanyahu'dan itiraf: Çok ciddi kayıplarımız var
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun karadan girdiği abluka altındaki Gazze Şeridi şehir merkezinin kenar mahallelerine ulaştıklarını ve "acı kayıpları olduğunu" söyledi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik alçakça saldırıları sürerken, İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, bir askeri üsse gerçekleştirdiği ziyarette konuştu.
Katil Netanyahu, "Çok etkileyici başarılarımız oldu. Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var." dedi.