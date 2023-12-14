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Gündem Netanyahu'dan ilk açıklama: “Son askere kadar devam” Bu adam iyice azdı
Gündem

Netanyahu'dan ilk açıklama: “Son askere kadar devam” Bu adam iyice azdı

Yeniakit Publisher
2023-12-14 10:42:00 -
Netanyahu'dan ilk açıklama: "Son askere kadar devam" Bu adam iyice azdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın kurduğu pusu sonucu 10 askerin öldürülmesi hakkında ilk açıklamasını yaptı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi’nin aktardığına göre, İsrail’in güneyindeki bir askeri karargahı ziyaret eden Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun askeri yetkilileriyle telefonda konuştu.

SAVAŞA DEVAM

İsrailli bir askeri yetkiliye, “Devam edin” diyen Netanyahu, “Son askere kadar devam etmenizi istiyorum. Sonuna kadar devam edeceğiz, zafere kadar, Hamas’ı yıkana kadar” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, bu sözleri, “uluslararası baskılara rağmen” söylediğini vurgulayarak, “Bizi hiçbir şey durduramayacak.” diye konuştu. Netanyahu, devamında, “Bu savaş devam edecek” mesajını verdi.

İSRAİL ASKERLERİNE PUSU

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde dün İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın kurduğu pusu sonucu 10 İsrail askerinin öldürülmesine de işaret eden Netanyahu, “Dün çok zor bir gün geçirdik” dedi.
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Dün Gazze Şeridi’nin kuzeyinde çatışmalarda, İsrail ordusundan bir albay ve yarbayın bulunduğu 5’i subay, 10 asker öldürülmüştü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda hayatını kaybeden biri albay, iki askerin daha ismi açıklandı. Son 24 saatte Gazze’de 10 İsrail askerinin öldüğü, 19’unun yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail ordusunun Gazze’ye kara harekatı başlattığı 27 Ekim’den bu yana ölen askerlerin sayısı 115’e, yaralıların sayısı 619’a çıkmıştı. 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybeden asker sayısının ise 444 olduğu, yaralıların sayısının 1704’e yükseldiği bildirilmişti.

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Yorumlar

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ulanyahudi  er veya geç..

Bu katilin ve sonrasindaki secilecek "ilimli muhalif gorunumlu" yeni siyonist katillerin TEK SORUMLUSU ve AZMETTIRICISI SOYKIRIMCI SIYONIST AMERIKAN YONETIMLERI VE ISBIRLIKCI DIGER SIYONIST SAHTEKAR KATIL SIYONAZI YONETIMLERDIR

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