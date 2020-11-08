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Dünya Netanyahu'dan Biden açıklaması
Dünya

Netanyahu'dan Biden açıklaması

Sosyal medyadan açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 12:29:00 -
Netanyahu'dan Biden açıklaması

ABD’de yapılan 59. başkanlık seçiminin galibi Demokrat aday Joe Biden oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.

Netanyahu paylaşımında, "Tebrikler Biden ve Harris. Joe, yaklaşık 40 yıldır uzun ve sıcak bir kişisel ilişkimiz var ve seni İsrail'in harika bir dostu olarak tanıyorum. ABD ve İsrail arasındaki özel ittifakı daha da güçlendirmek için ikinizle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı olarak yarışan Donald Trump'a da teşekkür eden Netanyahu, "İsrail devletine ve bana şahsen gösterdiğiniz dostluk için, Kudüs'ü ve Golan'ı tanıdığınız için, İran'a karşı çıktığımız için, tarihi barış anlaşmaları için ve Amerikan-İsrail ittifakını benzeri görülmemiş boyutlara taşıdığımız için teşekkür ederim Donald Trump" ifadelerine yer verdi.

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