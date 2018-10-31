0553 313 94 23
impression

Netanyahu'dan 'Beyaz Miğferler' açıklaması!

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Beyaz Miğferler örgütü üyelerinin Suriye’den tahliyesiyle ilgili konuştu.

31 Ekim 2018 Çarşamba 21:20
Netanyahu'dan 'Beyaz Miğferler' açıklaması!

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, El Nusra'ya yakınlığıyla bilinen Beyaz Miğferler örgütü üyelerinin Suriye’den tahliyesi için ‘has insani operasyon’ ve ‘mesuliyetli müdahale örneği’ nitelendirmelerinde bulundu.

İsrail geçtiğimiz yaz, Batı ülkelerinin talebi üzerine, amaçlarının savaş alanındaki sivilleri koruma olduğunu iddia eden ama Şam ve Moskova tarafından aşırılık yanlılarıyla ilişkilendirilen ve düşmanca propaganda yapmakla suçlanan birkaç yüz aktivistin toprakları üzerinden Ürdün'e geçmesine izin vermişti.

"Kanada ve İsrail'i karakterize..."

Kudüs'te Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'ı kabul eden Netanyahu, "Bunun, birlikte hayata geçirdiğimiz has insani operasyon olduğunu düşünüyorum. Bunu, Kanada ve İsrail'i karakterize eden o mesuliyetli müdahaleye örnek olarak bakıyorum" dedi.

Netanyahu, Kanada'nın Beyaz Miğferler'i ağırlamaya hazır olmasını takdir ettiklerini de sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 21:20
  1. Netanyahu
  2. İsrail

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    1. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    2. Ortaya çıktı: FETÖ'den 'Atalay..
    3. Antarktika'da dev buzul parçası koptu
    4. Yasa dışı dinleme yapan FETÖ'cü eski..
    5. Bülent Akarcalı: Suud yapısı ortadan..
    6. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    7. Savunma Sanayii Başkanlığından kritik..
    8. Peygambere hakaret ülkeyi ayağa..
    9. Tesla'dan flaş Türkiye kararı! Tüm..
    10. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda..
    11. Kastamonu’da inşaat işçisi elektrik..
    12. Pakistan Başbakanı Han protestocuları..
    13. Netflix, Fatih Sultan Mehmet'in..
    14. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti..
    15. Persie'den Fenerbahçelileri..
    16. Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 60'ncı..
    17. Kundakçının kimliği şoke etti!
    18. Bingöl'de PKK operasyonu! 1 terörist..
    19. Rafael Nadal çekildi, yeni 1 numara..
    20. Diyarbakır'da esnaflar çatıştı: 4 kişi..
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur