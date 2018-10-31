Netanyahu'dan 'Beyaz Miğferler' açıklaması!

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, El Nusra'ya yakınlığıyla bilinen Beyaz Miğferler örgütü üyelerinin Suriye’den tahliyesi için ‘has insani operasyon’ ve ‘mesuliyetli müdahale örneği’ nitelendirmelerinde bulundu.

İsrail geçtiğimiz yaz, Batı ülkelerinin talebi üzerine, amaçlarının savaş alanındaki sivilleri koruma olduğunu iddia eden ama Şam ve Moskova tarafından aşırılık yanlılarıyla ilişkilendirilen ve düşmanca propaganda yapmakla suçlanan birkaç yüz aktivistin toprakları üzerinden Ürdün'e geçmesine izin vermişti.

"Kanada ve İsrail'i karakterize..."

Kudüs'te Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'ı kabul eden Netanyahu, "Bunun, birlikte hayata geçirdiğimiz has insani operasyon olduğunu düşünüyorum. Bunu, Kanada ve İsrail'i karakterize eden o mesuliyetli müdahaleye örnek olarak bakıyorum" dedi.

Netanyahu, Kanada'nın Beyaz Miğferler'i ağırlamaya hazır olmasını takdir ettiklerini de sözlerine ekledi.