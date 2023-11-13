Netanyahu'dan Arap liderlere tehdit gibi sözler: Sessiz kalın!

Başbakan Binyamin Netanyahu, Savaş Bakanı Yoav Galant ve Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında Gazze'ye desteğini açıklayan Arap ülke liderlerine tehdt gibi sözler sarf etti. Netanyahu, "Çıkarlarınızı, iktidarınızı korumak istiyorsanız tek bir şey yapmalısınız Sessiz kalın!" diye konuştu.

İSLAM İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLATI TOPLANTISI SONRASI SERT ELEŞTİRİ

Gazze'ye yapılan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunan Netanyahu, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin toplantısını da hedef aldı. Toplantı sonrası ortak bildiri yayımlayan ve “Filistin’in hayatlarını, kutsallarını ve mallarını hedef alan İsrail saldırganlığına karşı meşru müdafaa hakkını destekliyoruz” sözleriyle Gazze direnişine destek veren ülkeleri hedef alan Netanyahu, sert sözlerle eleştiride bulundu.

"BİR TAAHHÜDÜNÜZ VAR HAMAS'A KARŞI"

Arap ülkeleri liderlerine tehditler savuran Netanyahu şu ifadeleri kullandı:

Arap liderlere şunu söylüyorum. Çıkarlarınızı, iktidarınızı korumak istiyorsanız tek bir şey yapmalısınız: Sessiz kalın!

Bir taahhüdünüz var Hamas'a karşı. Hamas, Gazze için bir felaket ve kötülüğün parçası. Eminim Arap ülkeleri liderleri de bunu çok iyi biliyordur.

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