  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Netanyahu'dan Arap liderlere tehdit gibi sözler: Sessiz kalın!
Gündem

Netanyahu'dan Arap liderlere tehdit gibi sözler: Sessiz kalın!

Yeniakit Publisher
2023-11-13 07:06:00 - 2023-11-13 07:11:22
Netanyahu'dan Arap liderlere tehdit gibi sözler: Sessiz kalın!

Basın toplantısında açıklama yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, konuşmasında Arap liderleri adeta tehdit ederek, "Çıkarlarınızı, iktidarınızı korumak istiyorsanız tek bir şey yapmalısınız Sessiz kalın!" dedi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Savaş Bakanı Yoav Galant ve Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında Gazze'ye desteğini açıklayan Arap ülke liderlerine tehdt gibi sözler sarf etti. Netanyahu, "Çıkarlarınızı, iktidarınızı korumak istiyorsanız tek bir şey yapmalısınız Sessiz kalın!" diye konuştu.

İSLAM İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLATI TOPLANTISI SONRASI SERT ELEŞTİRİ

Gazze'ye yapılan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunan Netanyahu, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin toplantısını da hedef aldı. Toplantı sonrası ortak bildiri yayımlayan ve “Filistin’in hayatlarını, kutsallarını ve mallarını hedef alan İsrail saldırganlığına karşı meşru müdafaa hakkını destekliyoruz” sözleriyle Gazze direnişine destek veren ülkeleri hedef alan Netanyahu, sert sözlerle eleştiride bulundu.

"BİR TAAHHÜDÜNÜZ VAR HAMAS'A KARŞI"

Arap ülkeleri liderlerine tehditler savuran Netanyahu şu ifadeleri kullandı:

Arap liderlere şunu söylüyorum. Çıkarlarınızı, iktidarınızı korumak istiyorsanız tek bir şey yapmalısınız: Sessiz kalın!

Bir taahhüdünüz var Hamas'a karşı. Hamas, Gazze için bir felaket ve kötülüğün parçası. Eminim Arap ülkeleri liderleri de bunu çok iyi biliyordur.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Erdoğan, resmen alayının aklını aldı! "Arap liderler" detayı olay oldu
Erdoğan, resmen alayının aklını aldı! “Arap liderler” detayı olay oldu

Medya

Erdoğan, resmen alayının aklını aldı! “Arap liderler” detayı olay oldu

Başkan Erdoğan Arap liderlerin yüzüne bakarak söyledi: Zulüm karşısında susanlar da zalimler kadar akan kana ortaktır
Başkan Erdoğan Arap liderlerin yüzüne bakarak söyledi: Zulüm karşısında susanlar da zalimler kadar akan kana ortaktır

Siyaset

Başkan Erdoğan Arap liderlerin yüzüne bakarak söyledi: Zulüm karşısında susanlar da zalimler kadar akan kana ortaktır

İsrail'e yönelik ambargo talebine 4 Arap ülkesi karşı çıktı
İsrail'e yönelik ambargo talebine 4 Arap ülkesi karşı çıktı

Dünya

İsrail'e yönelik ambargo talebine 4 Arap ülkesi karşı çıktı

Cihat Yaycı'dan İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi'ne sert tepki: Esmer Britanyalılar
Cihat Yaycı'dan İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi'ne sert tepki: Esmer Britanyalılar

Gündem

Cihat Yaycı'dan İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi'ne sert tepki: Esmer Britanyalılar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hayro

Sıraya girin emperyalizimin memuru çakma kral i.ineler: Netenyahunun kafası bozuk sıraya düzülün hepinizi ..çek! ..dükten sonra erkekliğiniz kabarmasın!

Şamil

3. Dunya savasi cikarmis , hergun 10 larca cocugun katledildigi dunyada birakin dunya savasini kiyamet kopsun yahu artik . Bu saatten sonra bu ulkenin basina kim gelirse gelsin umurumda degil . En azindan hamasi terorist , israili mazlum ilan edenler gelirde hicbisey yapmayan hukumete bilenmem . Belki o zaman devletim gucludur , ne muslumani ne mazlumu nede coluk cocuklari olume terketmez demem . Netanyahu butun dunyayi ozellikle musluman ulkeleri bu lafiyla artik yenmistir . Olay bitmistir . Birakin artik duyar kasmayi , 10 tir insani yardimi abdnin izni olmadan yerine ulastiramayacak kadar basiretsizsiniz . Birakin dunya liderligi hayallerinide , size cizilen sinirlar icindeki iktidarlariniz icin kosun netanyahuya biz sizden yanayiz deyin , siyaseten bagirmamiz lazimdi deyin ozurler dileyin . Allah ( c.c.) elbet nurunu tamamayacaktir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23