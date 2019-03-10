Netanyahu yine tehdit etti

MÜNÜBE YILMAZ

Terörist devlet İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşan seçimlerin Hamas'a saldırı karşılığı verme konusunda engel olmayacağını söyledi. İsrail’in Gazze Şeridi’nden düzenlenen bir roket saldırısına misilleme olarak Gazze’nin kuzeyindeki Hamas’a ait askeri ve sivil hedeflere hava saldırısı düzenlemesinin ardından açıklama yapan Netanyahu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde Hamas’a ait çok sayıda “askeri hedefin” ve iki teknenin savaş uçakları tarafından bombalandığını açıkladı. "Seçimler İsrail'in saldırıları üzerinde bir engel teşkil etmeyecek. Yaklaşan seçimlerden ötürü yoğun olduğumuzu düşünüyorlar ama saldırı olduğu takdirde fazlasıyla karşılığı verilecektir" diyen Netanyahu, sınırlarını her zaman koruyacaklarını söyledi.

İsrail’in dünkü saldırısında Hamas’a ait mevzilerin yanı sıra Deyr El Belah kentinin batı kıyısındaki balıkçı teknelerinin de hedef alındığı, söz konusu teknelerin ise Hamas’a ait olmadığı belirtildi.