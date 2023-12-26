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Dünya Netanyahu, Savunma Bakanı ile Mossad Şefi'nin görüşmesini engelliyor
Dünya

Netanyahu, Savunma Bakanı ile Mossad Şefi'nin görüşmesini engelliyor

Yeniakit Publisher
2023-12-26 06:51:00 -
Netanyahu, Savunma Bakanı ile Mossad Şefi'nin görüşmesini engelliyor

İsrail basınında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea ile Gazze'deki İsrailli rehineler meselesini görüşmesini engellediği haberleri yer aldı.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ın, Mossad Şefi Barnea ile Gazze'deki İsrailli rehineler meselesini bireysel olarak masaya yatırmasını engelledi.

Gallant Barnea'ya konuyla ilgili en az iki defa çağrı yaptı ancak Başbakanlık, Savunma Bakanlığına Netanyahu'nun bu görüşmenin yapılmasına onay vermediğini iletti.

Netanyahu'nun basın ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başbakan, Mossad Şefi'ni kısıtlamaz, kendi programına göre hareket edebilir. Esirler ve kayıplar meselesinde karar veren ve siyaseti belirleyen ise savaş kabinesidir. Başkası değil." ifadesi kullanıldı.

Gallant'ın basın ofisinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Haaretz gazetesi de Netanyahu'nun, Gallant'ın esir değişimi müzakerelerine ilişkin önemli görüşmeleri kendisi olmadan yürütmesini istemediğini yazdı.
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Haberde, dolayısıyla esir takası görüşmelerinde arabulucularla temasa geçen Mossad Şefi'nin, bu konulara katılımının da engellendiği belirtildi.

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