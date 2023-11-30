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Dünya Netanyahu paylaştı: İsraillilere silah dağıtmaya devam edecek! Gizli değil apaçık kanlı planını duyurdu!
Dünya

Netanyahu paylaştı: İsraillilere silah dağıtmaya devam edecek! Gizli değil apaçık kanlı planını duyurdu!

Yeniakit Publisher
2023-11-30 13:59:00 - 2023-11-30 14:05:16
Netanyahu paylaştı: İsraillilere silah dağıtmaya devam edecek! Gizli değil apaçık kanlı planını duyurdu!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken flaş açıklama geldi: Geçtiğimiz 7 Ekim'den sonra hız verilen İsraillileri silahlandırmayı sürdüreceklerini belirtti. Şok bir hamle gelirse şaşırmayalım! Sinsi planda dehşete düşüren detay var...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'den sonra hız verilen İsraillileri silahlandırmayı sürdüreceklerini belirtti.

Netanyahu, "Benim başkanlığımdaki hükümet vatandaşlara silah dağıtımını genişletmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de İsraillilere silah dağıtmaya devam edecekleri açıklamasını yapmıştı.

Netanyahu hükümeti, 7 Ekim'den sonra ülkede sivillerin silahlandırılması için kampanya başlatmıştı.

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