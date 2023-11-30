Netanyahu paylaştı: İsraillilere silah dağıtmaya devam edecek! Gizli değil apaçık kanlı planını duyurdu!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken flaş açıklama geldi: Geçtiğimiz 7 Ekim'den sonra hız verilen İsraillileri silahlandırmayı sürdüreceklerini belirtti. Şok bir hamle gelirse şaşırmayalım! Sinsi planda dehşete düşüren detay var...
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'den sonra hız verilen İsraillileri silahlandırmayı sürdüreceklerini belirtti.
Netanyahu, "Benim başkanlığımdaki hükümet vatandaşlara silah dağıtımını genişletmeye devam edecek." ifadesini kullandı.
Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de İsraillilere silah dağıtmaya devam edecekleri açıklamasını yapmıştı.
Netanyahu hükümeti, 7 Ekim'den sonra ülkede sivillerin silahlandırılması için kampanya başlatmıştı.
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