0553 313 94 23

Netanyahu 'ölümcül faaliyetler' dedi ve o ülkeyi tehdit etti: Kullanmaya hazırız

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Benyamin Netayahu, Suriye, Irak ve Lübnan'da meydana gelen saldrılarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İran, İsrail devletine karşı ölümcül saldırılar gerçekleştirmek için birkaç cephede faaliyet yürütüyor. Ülkemiz, İran'ın tehditlerine karşı kendini savunmak için gerekli tüm yolları kullanmaya hazır" dedi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 23:07
Netanyahu 'ölümcül faaliyetler' dedi ve o ülkeyi tehdit etti: Kullanmaya hazırız

İsrail Başbakanı Benyamin Netayahu, son günlerde Suriye, Irak ve Lübnan'da bulunan askeri noktalara gerçekleştirilen hava saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Netanyahu, "İsrail, İran'ın tehditlerine karşı kendini savunmak için gerekli tüm yolları kullanmaya hazır" dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail hava kuvvetlerinin son günlerde Lübnan ve Suriye'de Hizbullah noktalarına ve Irak'ta Haşdi Şabi'ye ait mühimmat depoları ve askeri üslere yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

"Saldırılar için birkaç cephede faaliyetler yürütüyorlar"

Netanyahu, açıklamasında "İran, İsrail devletine karşı ölümcül saldırılar gerçekleştirmek için birkaç cephede faaliyet yürütüyor" diye konuştu.

"İsrail gerekli olan her şekilde güvenliğini müdafaa etmeye devam edecek" diyen Netanyahu, uluslararası topluma İran'ın saldırılarını durdurmak için 'derhal harekete geçme' çağrısında bulundu.

Geçen saatlerde Lübnan ordusundan yapılan açıklamada İsrail'e ait iki adet insansız hava aracının (İHA) Lübnan hava sahasını ihlal ederek, Lübnan Hizbullahının güney Beyrut'taki bulunan medya merkezine maddi hasar verdiğini açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun ise, son saldırıyı 'savaş ilanı' olarak değerlendirdiklerini belirtmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 23:07
  1. Netanyahu
  2. İsrail
  3. İsrail-İran
  4. İran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'da camide düzenlenen kitap okuma kampanyasına büyük ilgi
    1. Almanya'da camide düzenlenen kitap..
    2. Netanyahu 'ölümcül faaliyetler' dedi..
    3. Sudan'daki selin bilançosu artıyor
    4. MHP Genel Başkanı Bahçeli Erzurum'da
    5. Kerber'den erken veda
    6. Türkiye'nin kanayan yarası: 'Çocuk..
    7. Maçın ardından
    8. Marius Sumudica: "Daha çok taraftara..
    9. Futbol kursuna götürdüğü oğlu kazada..
    10. Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 5..
    11. Futbol: Viktor Bannikov Turnuvası
    12. Türk gençler suyu temizlemek için yeni..
    13. Maçın ardından
    14. Kırmızı kartlar havada uçuştu!..
    15. 105'lik nine düğünde bastonuyla halay..
    16. Barty ve Medvedev ikinci tura yükseldi
    17. Madrid'de yağmur ve dolu etkili oldu
    18. Trabzonspor AEK maçı ne zaman hangi..
    19. Mehmet Topal, Başakşehir'le ilk..
    20. Mustafa Kaplan: "Maçı kaybedebiliriz,..
    21. Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
    22. Evimizdeki zehir Youtube! LGBTİ..
    23. İran'da güvenlik güçlerine saldırı: 1..
    24. Binali Yıldırım: Devletin kontrolü altın
    25. ABD'de 19 eyaletten göçmenlere yönelik..
    26. İSMEK öğretmen alımı şartları ne?..
    27. Yalçın Topçu'dan Malazgirt Zaferi..
    28. Tamer Avcı: "İki takımı da tebrik..
    29. Sait Karafırtınalar: "Pozisyonları..
    30. Yemen hükümet güçleri Bilhaf..
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Hükümette neler oluyor?
    Hükümette neler oluyor?
    Başkan Erdoğan, Davutoğlu, Babacan ve Gül bir araya geliyor
    Başkan Erdoğan, Davutoğlu, Babacan ve Gül bir araya geliyor
    Akdeniz’de gerilim! Savaş uçağı düştü
    Akdeniz’de gerilim! Savaş uçağı düştü

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!